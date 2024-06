Demšarju osebni rekord in zato nasmeh

Dan po podvigu Kristjana Čeha, ki je po Britti Bilač in Jolandi Čeplak postal tretji Slovenec z naslovom atletskega evropskega prvaka, je Filip Jakob Demšar v Rimu v polfinalu na110 m z ovirami zasedel 11. mesto z osebnim rekordom 13,59 sekunde. Finale je zgrešil za 15 stotink, za tri stotinke pa slovenski rekord 13,56 sekunde, ki ga je Damjan Zlatnar tekel 19. junija 2007 v Novem mestu. V večernem polfinalu sta tekla še dva slovenska predstavnika. Anej Čurin Prapotnik je dosegel 20. čas na 100 m z 10,44 sekunde, Nika Glojnarič pa je imela 22. čas polfinala na 100 m ovire s 13,15 sekunde.

»Zelo sem zadovoljen z 11. mestom, pred prihodom v Rim bi to podpisal, kot tudi osebni rekord, ki je sicer cilj nastopov. Veliko časa sem pa pustil med ovirami, pet sem jih zadel, začel sem že s prvo. Gotovo bi bil hitrejši, če bi bil tek bolj čist. A sem kljub temu dosegel najhitrejši čas doslej. Svoje so prinesle tudi tribune, ki sicer niso bile polne, zvok pa je bil ob glasnem navijanju izjemen za dodatno energijo,« je povedal Demšar.

Drugi najhitrejši slovenski tekač na visokih ovirah doslej se vse bolj spogleduje tudi z olimpijskim nastopim v Parizu. »To je bila dobra popotnica za naprej, v boljših razmerah in če ne bi zadeval ovir, bi dosegel tudi slovenski rekord. Čez dva meseca bodo OI in s takšnim tekom mi je Pariz vse bližje,« je povedal Demšar. Z reprezentanco bo ostal do konca EP, ker je tudi rezerva za obe štafeti.

V prvem krogu na 400 m si je Rok Ferlan z osebnim rekordom 45,52 sekunde zgodaj popoldne zagotovil nedeljski polfinale. Petintridesetletna Tina Šutej, dobitnica štirih kolajn z velikih tekem v zadnjih letih, pa je, kot smo že poročali, zaradi poškodbe mišice prejšnjo nedeljo odpovedala udeležbo v kvalifikacijah skoka s palico.