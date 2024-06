Z natrganim bicepsom ne gre, Tina Šutej odpovedala nastop na EP

Po velikem petkovem zmagoslavju v slovenskem taboru, zanj je bil zaslužen Kristjan Čeh, je v soboto sledilo še prvo razočaranje prvenstva. Ki pa ni bilo povsem nepričakovano. Tina Šutej je imela na zadnjem treningu pred EP smolo, natrgala si je biceps, a vseeno dopotovala v Rim in skušala nastopiti.

Poškodovana roka Tine Šutej. Hematom je skorajda že izginil, natrgana mišica pa ostaja. Foto N. Gr.

Na ogrevalnih skokih na olimpijskem štadionu smo Šutejevo še spremljali, nato je padla odločitev, da se še pred prvim uradnim skokom poslovi od tekmovanja. »Mišica enostavno ne deluje, bolečina niti ni tako huda, vajena sem še hujših zaradi tetive, a se roka ni odzivala prav. Diagnoza je bila natrgan biceps, zdravniki so mi zagotovili, da bom na EP lahko skakala, zato sem se odločila poskusiti. A mi je bilo hitro jasno, da ne bo šlo, zato sem se odločila, da ne nastopim,« je povedala slovenska skakalka s palico.

V ponedeljek torej ne bo med kandidatkami za odličja, saj bi se lahko pripetila hujša nesreča. »Pri skoku s palico so roke in trup zelo pomembni, poškodovana roka je ključna, saj z njo odrivam palico in lahko bi se pripetila še kakšna nesreča, saj se mišica ni odzivala, kot bi se morala. Glava zdaj malo trpi,« je bila razočarana 35-letnica.

Ferlan z osebnim rekordom v polfinale Drugi slovenski tekmovalec v sobotnem dopoldnevu je bil Rok Ferlan v teku na 400 metrov. 26-letni Kranjčan se je odrezal zelo dobro, postavil osebni rekord s časom 45,52 s in se uvrstil v polfinale. »S tekom sem res zadovoljen, začel sem hitro, počutil sem se sproščeno in uspelo mi je zdržati do cilja. Steza je res hitra, vesel sem, da sem postavil osebni rekord, upam, da ga bom v polfinalu še popravil.«

Hitro se bo potrebno osredotočiti na Pariz, do olimpijskih iger sta manj kot dva meseca. »Upam, da bo mišica do konca junija zaceljena in bom nato začela normalno skakati, tako bi imela dovolj časa, da se dobro pripravim za OI. Treniram lahko tudi prej, a ne smem obremenjevati roke. Bomo videli, upam na najboljše,« je zaključila slovenska reprezentantka, ki je ostala brez nastopa v Rimu.

