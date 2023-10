Nov podvig slovenskih skakalk, dvojna zmaga v Klingenthalu

Finale poletne sezone v smučarskih skokih za ženske v Klingenthalu je minil povsem po slovenskih notah. Ema Klinec (247,2 točke) je dobila zadnjo tekmo velike nagrade v Nemčiji. Klinčeva, ki se je reprezentanci priključila šele na minuli postojanki v Rasnovu, je zgolj za 0,8 točke ugnala rojakinjo Niko Križnar (246,4) na drugem mestu.

Križnarjeva, ki je dominirala v poletni sezoni, saj je pred tem na tekmah za VN nanizala šest zaporednih zmag, je v finalu sicer uspela najboljša daljava dneva s skokom, dolgim 141,5 metra. Že pred zadnjimi tekmami pa je osvojila tudi skupni seštevek poletja. Sama si je želela še sedmo zmago v nizu, a se ji je ta za manj kot točko izmuznila iz rok, vendar je ostala v slovenskih rokah, saj se je na najvišjo stopničko povzpela Klinec.

Do točk še tri Slovenke

Do točk so od Slovenk na finalu sezone prišle še Nika Prevc (198,7 točke) na devetem mestu, Taja Bodlaj (181,1) na 15. ter Ajda Košnjek (145,5) na 24. mestu. Po prvi seriji je bila sicer na vrhu kanadska svetovna prvakinja iz Planice, Alexandria Loutitt, ki pa je v finalni seriji padla in končala na 25. mestu. Za zdaj še ni znano, ali je prišlo do resnejše poškodbe ali ne.