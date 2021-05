Ema Kozin v zadnjih mesecih še napredovala

Venko z Italijanom, Lazar s Čehom

Boks Foto Dejan Zavec

V ptujski športni dvorani Campus Sava se bo danes ob 18. uri začel večer profesionalnega boksa s prenosom na uradnem facebook profilu. Na prireditvi se bo predstavilo pet slovenskih boksarjev, med njimi tudi(20 zmag, 10 s k. o., 1 neodločen izid, brez poraza), svetovna prvakinja v srednji kategoriji po različicah WBF in WIBA ter (začasna) lastnica šampionskega pasu združenja WBC.Slovenska »princeska« bo proti Srbkinji(2 zmagi, 1 s k. o.,7 porazov), s katero se je pomerila že februarja lani v Donauwörthu in zmagala z nokavtom v uvodni rundi, seveda velika favoritinja. Da bo Kozinova znova ring zapustila dvignjenih rok, niti najmanj ne dvomi njen trener in menedžer»Odkar smo začeli sodelovati še s kondicijskim trenerjem, je Ema naredila še korak naprej. Po testih, ki smo jih opravili, je napredovala za dvajset, trideset odstotkov,« je razkril Pavlin in večkrat ponovil, da bo 22-letnica iz Šmartnega ob Savi, ki se sicer že pripravlja za obračun z Južnoafričankokonec julija na Malti, na Ptuju nastopila izključno zaradi promocije slovenskega boksa in podpore Zavcu.V zadnjem dvoboju večera se boza svojo četrto zaporedno profesionalno zmago v srednji kategoriji potegoval proti Italijanu(1 zmaga).»Deluje mi čvrst in išče borbo iz neposredne bližine,« je tekmeca proučil 27-letni Konjičan. En profesionalni nastop in eno zmago ima v svoji statistiki tudi, čigar drevišnji tekmec v poltežki kategoriji bo Čeh(2 zmagi, 2 s k. o., 1 neodločen izid, 21 porazov).Ognjeni krst v poklicnem ringu pa bosta prestalav lahko-težki kategoriji proti Srbu(13 zmag, 10 s k. o., 37 porazov) inv polvelterski kategoriji proti Srbu(1 zmaga, 1 s k. o., 1 neodločen izid, 13 porazov).Zavec veliko pričakuje tudi od predstav dveh nemških boksarjev. Neporaženi(16 zmag, 9 s k. o.), sin Dejanovega dolgoletnega trenerja, se bo udaril z Madžarom(25 zmag, 14 s k. o., 26 porazov),(30 zmag, 12 s k. o., 2 poraza) pa se bo pomeril s Čehom(14 zmag, 8 s k. o., 1 neodločen izid, 20 porazov).