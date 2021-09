Slovensko razočaranje, najboljši Kauzer osmi

Tudi Eva Terčelj ga je polomila v Bratislavi. FOTO: Matej Družnik

Slovenski kajakaši in kajakašice so na svetovnem prvenstvu v slalomu na divjih vodah ostali brez želenih uvrstitev. Edini se je v finale uvrstil, ki pa nato ni sestavil vožnje brez napake, prislužil si je 52 kazenskih sekund, kar ga je pahnilo na osmo mesto.Brez napak pri 20. in 21. vratcih bi Kauzer, ki je bil že v polfinalu najhitrejši, zaradi štirih kazenskih sekund pa se je uvrstil na sedmo mesto, osvojil srebrno kolajno, za 18 stotink bi zaostal le za Francozom. Ta je po sedmih letih drugič osvojil zlato kolajno na svetovnih prvenstvih. Srebrno kolajno je presenetljivo osvojil Italijan, bronasto pa Španec. Kauzerjeva reprezentančna kolegainsta bila neuspešna že v polfinalu, zasedla sta 16. oziroma 39. mesto. Testen je progo prevozil brez dotika, Srabotnik pa je zbral 52 kazenskih sekund.Brez finala so ostale slovenske kajakašice. Branilka naslovaje bila na progi hitra, toda sodniki so ji dosodili namerno odrivanje vratc, tako da si je prislužila 50 kazenskih sekund ter zasedla le 26. mesto. Zelo dobro je v zgornjem delu progo prevozila tudi, a jo je tik pred ciljem odneslo daleč od vratc, poprava jo je stala veliko časa, z dvema kazenskima sekundama se je uvrstila na 21. mesto.Najbližja finalu je bila, kljub dvema dotikoma je zasedla 14. mesto, brez napak bi zanesljivo bila med najboljšimi desetimi. Dvojno zmago sta zabeležili nemški tekmovalki. Olimpijsko zmago je z naslovom svetovne prvakinje potrdila, drugo mesto pa je zasedla. Tretja je bila BritankaV nedeljo se bodo za kolajne borili še kanuisti in kanuistke.