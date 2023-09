Evropski teden športa: časniku Delo bo priložena bogata priloga

Tudi letošnji evropski teden športa smo zaznamovali s posebno prilogo, ki bo priložena dnevnikoma Delo in Slovenske novice v ponedeljek, 18. septembra. Evropski teden športa je namreč dobrodošla in v številnih pogledih pozitivna pobuda Evropske unije.

Gotovo imajo pobudniki akcije prav, prebivalci stare celine se dokazljivo premalo gibljejo in premalo pozornosti namenjajo uravnoteženi prehrani ter na splošno zdravemu načinu življenja. Tovrstne izzive smo odprli tudi v prilogi pred začetkom letošnjega evropskega tedna športa, ki ga zaznamujemo med 23. in 30. septembrom. Preverite bogato vsebino priloge.

Letošnja priloga prinaša bogato vsebino.