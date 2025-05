Fabjan ni mogel verjeti, kaj se mu je zgodilo v Beogradu

Slovenskemu mojstru mešanih borilnih športov Miranu Fabjanu se računi na spektaklu FNC 23 v Beogradu niso izšli po načrtih. Sodnik v kletki je namreč v tretji rundi prekinil glavni obračun večera, potem ko je nemški težkokategornik Hatef Moeil na tleh večkrat udaril 40-letnega borca iz Branika pri Novi Gorici, ki se ni uspel več tako kot v drugi rundi izviti iz tekmečevega prijema.

Toda slovenski »Rocky« je dvoboj v nabito polni Areni začel odlično ter v uvodni rundi s silovitimi in natančno merjenimi udarci pripeljal dobrih 15 kilogramov težjega nasprotnika že na rob nokavta. Če bi ga takrat zadel še enkrat, bi zagotovo padel tudi Moeil, so si v tistih trenutkih mislili Miranovi navijači. Toda »šef«, kakor se glasi vzdevek 38-letnega Nemca iranskega rodu, je preživel prvo rundo in v nadaljevanju tudi s pomočjo svoje teže jeziček na tehtnici prevesil na svojo stran za 16. zmago v MMA (ob štirih neuspehih).

Fabjan po četrtem porazu (ob sedmih zmagah) ni skrival razočaranja. »Imel sem ga v nokdavnu, ga večkrat zadel z vso silo, toda Hatef je zelo vzdržljiv. V nadaljevanju je pokazal svojo moč, poskrbel za preobrat in zasluženo zmagal. Takšne stvari se v športu dogajajo. A to je očitno zgodba mojega življenja: največje dvoboje vedno izgubim. Škoda,« je pojasnil »SloRocky«, ki ni mogel verjeti, kako je Moeil po vseh prejetih udarcih v uvodni rundi obstal na nogah.

Na to, da bi se prenehal boriti, niti pomisliti noče. »Zdaj ne bo nič od milijona, bom pa nadaljeval svojo igro. Vendar ne več v težki kategoriji, ki očitno res ni moja, čeprav sem užival v borbah s temi velikani,« je Fabjan še napovedal selitev v nižjo kategorijo – do 93 ali celo do 84 kilogramov.

Moeil nad »Rockyjem« ni bil presenečen. »Ne, Miran me ni šokiral, samo jaz v prvih treh minutah nisem bil pri stvari,« je po zmagi izjavil »šef«, ki se že veseli naslednjega dvoboja – s srbskim zvezdnikom Darko Stošićem.