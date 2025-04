Nevarni Poljak s svojimi najhujšimi orožji zagrozil slovenskemu Rockyju

Spektakel, kakršnega v Sloveniji še ni bilo. Tako so prireditelji iz hrvaškega združenja Fight Nation Championship (FNC) oglaševali današnji večer mešanih borilnih športov (MMA) v stožiški dvorani (z začetkom ob 19. uri), v kateri se bo v glavnem dvoboju večera Miran »SloRocky« Fabjan spoprijel s Poljakom Michalom Kito. Zelo naelektreno je bilo že na tehtanju, po katerem sta se borca le s težavo zadrževala, da nista obračunala že na odru.

»Stožice so moje! Kita prihaja v mojo hišo, iz nje ga pa ga bodo odnesli. To bo brutalen nokavt, dvoboja bo konec v prvi rundi,« je samozavestno napovedal Miran in v svojem slogu pribil svoj značilni izrek, ki ga uporabi za vsakega nasprotnika: »Kita pada kakor klada.« V svoji statistiki MMA ima Fabjan šest zmag in tri poraze, odkar se je pred dobrima dvema letoma vrnil v kletko, pa je ob šestih odmevnih zmagah s prekinitvijo doživel le en poraz.

Michal Kita je zelo izkušen in nevaren borec. FOTO: FNC

Ne dvomi, da bo borišče znova zapustil dvignjenih rok in si z zmago podaril najlepše darilo za jubilejni 40. rojstni dan, ki ga bo praznoval jutri. »Ko sva si zrla iz oči v oči, sem opazil, da se me boji. Nekaj je jecljal, pa ga nisem razumel. Jaz sem mu napovedal, da ga bom nokavtiral. Občutek imam, da mu ne ustrezam oziroma da mu moj slog ne ustreza,« je večkrat ponovil slovenski »Rocky« in pripomnil, da pet let starejšega Poljaka z vzdevkom »Masaker«, ki ima v svoji statistiki 22 zmag in 15 porazov, ne podcenjuje.

»Kita je nedvomno zelo kakovosten borec, po Darku Stošiću je zagotovo najnevarnejši tekmec, s katerim sem imel doslej opravka v mešanih borilnih športih,« je še dejal Fabjan, ki mu je izkušeni Poljak zagrozil tako s pestmi kot s komolci. Kita je sicer malce višji od slovenskega asa, na tehtnici pa je bila razlika minimalna, saj je Miran s 104,5 kilograma le pol kilograma težji od Michala.

Oči slovenskih ljubiteljev borilnih športov bodo nocoj še posebej uprte tudi v Jakoba Nedoha (8 zmag, 3 porazi), ki se bo v obračunu kategoriji do 93 kilogramov pomeril z Angležem Tomom Breesom (19 zmag, 6 porazov), in Bojana Kosednarja, ki se bo v dvoboju z golimi pestmi v kategoriji do 73 kilogramov udaril s Portugalcem Rafaelom Hudsonom Gomesom.