Nejca že grabila panika, Andrej kmalu za lovoriko, opravičilo za Zavca

Vodilni slovenski boksarji so na prireditvi Golden Gloves Fight Night 2 v svoje poklicne statistike vpisali nove zmage. Že šesto zaporedno je slavil Nejc Petrič, ki je v glavnem dvoboju večera v športni dvorani Vižmarje Brod s tehničnim nokavtom v šesti rundi premagal izkušenega Venezuelca Rafaela Hernandeza (37 zmag, 4 neodločeni izidi, 28 porazov).

Glede na to, da je 23-letni as iz Vrhnike od vsega začetka obračuna v velterski kategoriji narekoval peklenski ritem, ki ga je skoraj dvajset let starejši Južnoameričan le stežka dohajal, je bilo le vprašanje časa, kdaj bo prišlo do prekinitve. Potem ko je sodnik v peti rundi dvakrat štel Hernandezu, je na začetku šesti dokončno pokleknil pod težo udarcev. Takrat je Rafaelov trener v znak vdaje v ringu vrgel (belo) brisačo.

Kljub prepričljivemu uspehu pa za Nejca – kakor je sam priznal – ni bilo tako preprosto, kot je bilo videti. »Borba je bila težka, med njo me je že grabila panika, saj me je tekmec presenetil z nekaj udarci. Potem sem se prilagodil in bil bolj potrpežljiv, zaradi mojega pritiska pa sem vedel, da bo prej ali slej popustil,« je razkril Petrič, ki je borbo videl kot dragoceno izkušnjo za naprej. »S pomočjo zahtevnih dvobojev lažje napreduješ,« je pojasnil evropski podprvak v olimpijskem boksu med mlajšimi člani iz Budve 2023, ki se ni pozabil zahvaliti svojemu trenerju, menedžerju in glavnemu organizatorju prireditve Andražu Ciuhi.

Alen Šišić (levo) je po soglasni sodniški odločitvi ugnal Italijana Claudia Mirka Vizzinija. FOTO: Dejan Javornik

Ko enkrat štarta, se ne ustavi

Šeste zaporedne profesionalne zmage se je veselil tudi Nejčev klubski kolega Alen Šišić (do 72 kg), ki je po soglasni sodniški odločitvi ugnal Italijana Claudia Mirka Vizzinija (2 zmagi, 4 porazi). »Kakor sem tudi napovedal: ko enkrat štartam, se ne ustavim,« je povedal Šišić, ki se je ob Ciuhi (»Hvala, da lahko po teh stopničkah korakam proti svojemu cilju.«) zahvalil tudi gledalcem, ki so dodobra napolnili dvorano. »Tako dobro ste navijali, da ste me še dodatno podžgali.«

Ring je tudi pred očmi svojega štiriletnega sina Dariana, ki je očeta prvič od blizu občudoval na delu, dvignjenih rok zapustil tudi zdaj najizkušenejši slovenski profesionalec Andrej Baković (do 72 kg). Dosegel je že 18. poklicno zmago (ob le enem porazu), potem ko je bil po deljeni sodniški odločitvi boljši od Robina Zamore iz Nikaragve (21 zmag, 40 porazov).

Andrej Baković (levo) je bil po deljeni sodniški odločitvi boljši od Robina Zamore iz Nikaragve. FOTO: Dejan Javornik

»Ker sem bil prepričan o svojem uspehu, v zadnji, šesti rundi nisem več toliko udarjal. No, to rundo in še največ eno bi pripisal njemu, zato sem bil začuden zaradi deljene sodniške odločitve,« je omenil 35-letni Ljubljančan. Mimogrede: med drugimi ga je glasno spodbujal tudi mojster mešanih borilnih športov Uroš Jurišić, ki okreva po operaciji roke.

Ob tem je Baković priznal, da se je tekmec – kakor je predvideval – izkazal za trd oreh. Pričakuje, da se bo s to zmago na svetovni lestvici spustil pod 300. mesto, to pa mu bo omogočalo tudi dvoboje za lovorike. In zanjo naj bi se boril že 11. junija v Tirani, kjer naj bi se za naslov evropskega prvaka združenja WBO pomeril s še neporaženim Albancem Denisom Nurjo (17 zmag).

Tajski boksar uspešno prestal ognjeni krst v boksu

Po deljeni sodniški odločitvi je zmagal tudi Miha Hribovšek (do 85 kg), ki je z 2:1 ugnal Čeha Tomaša Podlasa ​in se svojemu trenerju Dejanu Zavcu opravičil, ker je slabo boksal. Ob Sašu Vorkapiću (do 66 kg), vrhunskem tajskem boksarju iz Novega mesta, ki je v svojem prvem boksarskem obračunu po soglasni sodniški odločitvi premagal Makedonca Aleksandra Nanova, pa je bil proti tujemu boksarju uspešen tudi Mariborčan Djelon Januzaj. V dvoboju težke kategorije je že v uvodni rundi nokavtiral Hrvata Vanjo Puljka, ki so ga odpeljali v klinični center.

V slovenskih obračunih sta zmagi slavila Gregor Rainer (do 74 kg) po točkah proti Marku Lukačiču in Arber Elshani (do 66 kg) s prekinitvijo v drugi rundi proti Alešu Drevenšku, dvoboja Kevin Dornik – Gregor Starašinič (do 84 kg) in Dejan Leburić – Edin Sejdinović (do 74 kg) pa sta se razpletla z neodločenim izidom.