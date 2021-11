Fainova in Stevens gladko v polfinale

Katja Fain je bila v kvalifikacijah na 200 m delfin s časom 2:09,96 peta, Peter John Stevens pa je na 100 prsno z osebnim rekordom 57,92 dosegel 16. izid kvalifikacij. Prva je nastopila Fainova in glede na prijavljene dosežke zjutraj storila le toliko, kot je bilo glede na prijave treba za polfinale.

»Plavala sem sproščeno, v polfinalu pa bom šla na vse, poskušala doseči osebni rekord in se uvrstiti v finale, ki je dosegljiv,« je bila po nastopu zadovoljna mlada olimpijka, v tej disciplini od letos tudi nova slovenska rekorderka. »Plavati tehnično čimbolj pravilno in se z rezervo uvrstiti v polfinale,« pa je o dopoldanskem načrtu dodala njena trenerka Metka Sparavec in nadaljevala, da je popoldanska naloga njene varovanke plavati čim hitreje, brez rezerve in se uvrstiti v finale.

Stevens dokazuje odlično pripravljenost

Kljub nekaterim pomislekom, da forma za EP morda ni vrhunska zaradi potovanj in nastopov v svetovnem pokalu, Stevens kaže odlično pripravljenost in je drugič v karieri prebil mejo 58 sekund.

»Zelo sem zadovoljen z nastopom. Po treh letih znova osebni rekord, pet tednov tekmujem in tekmovalni ritem je pravi. V polfinalu bom napadel s proge številka 1, pa bomo videli vidimo, če pridem v finale,« je navdušen Stevens.

»Še vedno ima rezerve na podvodnih obratih in tudi prihod v cilj se ni izšel, plavanje pa je super,« je nastop Stevensa ocenil trener Luka Berdajs in se zazrl že v popoldanski nastop, kjer bo »cilj odplavati najhitreje letos, brez napak, potem pa bomo videli, kaj to pomeni«.

V sredinih kvalifikacijah je nastopila še Ravenčanka Janja Šegel, ki je na 100 m mešano presenetila s časom 1:00,71, kar je njen najboljši dosežek v tej disciplini, ki jo je plavala bolj za ogrevanje, zasedla 20. mesto ter ostala brez popoldanskega nastopa. Šeglova je za dve desetinki sekunde zaostala za državnim rekordom Neže Klančar. Šeglova je sicer na tem prvenstvu prvič nastopila že v torek, ko je z osebnim rekordom 25,10 na 50 m prosto zasedla 27. mesto. Močnejša disciplina Ravenčanke bo 100-metrska razdalja.

»Zelo sem zadovoljna, saj sem osebni rekord izboljšala kar za štiri sekunde. Po štirih letih, ko sem znova nastopila v tej disciplini, niti nisem vedela, kaj pričakovati, za polfinale mi je zmanjkalo 12 stotink, naslednjič bom merila na rekord,« je tokratni nastop povzela mlada Korošica.