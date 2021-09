Formula 1 že letos prvič v Katarju

Dirkališče Losail International Circuit v okolici Dohe bo med 19. in 21. novembrom gostilo premierno VN Katarja. Na stezi, ki jo vsako leto na tradicionalnem uvodu v sezono zavzamejo najboljši motociklisti, bo na sporedu 20. dirka sezone 2021 v F1. Ta bo nato to zalivsko državo obiskovala v desetletnem obdobju med letoma 2023 in 2033.



Dirke prvenstva motoGP v Katarju sicer prirejajo že od leta 2004. Sezona 2021 formule 1 se bo tako končala s kar tremi dirkami na Bližnjem vzhodu, saj katarski preizkušnji sledi zgodovinska prva VN Saudske Arabije (od 3. do 5. decembra) in nato še sklepno dejanje na VN Abu Dabija (od 10. do 12. decembra).



»Obstajala je močna volja s strani Katarja, da priskoči na pomoč F1, v tem procesu pa smo govorili o viziji za daljše partnerstvo in se dogovorili za deset let,« piše v uradni izjavi F1. »Korak od geste pomoči v smeri F1 v letu 2021 do dolgoročne strategije je bil kratek in preprost za vizijo F1, ki želi Katar zastopati v svetu po tem, ko je bilo svetovno prvenstvo v nogometu leta 2022 gonilna sila tega dolgoročnega dogovora. Kot del dolgoročnega dogovora, se bodo pogovori nadaljevali glede prizorišča velike nagrade od leta 2023, več podrobnosti pa bomo razkrili v prihodnje,« so tudi namignili, da bi na štirih kolesih v Katarju čez dve leti lahko dirkali tudi drugje.

Preberite še:

Naročite se na e-novice iz športa: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: