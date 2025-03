Francoza vrgla rokavico Gajserju

Slovenski motokrosistični as Tim Gajser (Honda) v odsotnosti zadnjega prvaka Jorgeja Prada, ki je odšel v ZDA, in Jeffreyja Herlingsa, ki je poškodovan, velja za favorita za osvojitev naslova svetovnega prvaka v elitnem razredu MXGP, toda že na začetku je dobil potrditev, da bo pot do morebitne šeste lovorike precej trnova.

Na prvi dirki v Argentini, na novem prizorišču v Cordobi, je bil tretji tako v kvalifikacijah kot v prvi in drugi vožnji. Vselej sta bila boljša Francoza, skupni zmagovalec Maxime Renaux (Yamaha) in Romain Febvre (Kawasaki). Tako je slovenski šampion že zaostal nekaj točk za vrhom. Renaux in Prado jih imata po 47, Gajser 40. Drugi slovenski predstavnik Jan Pancar je zasedel 14. mesto.

Naslednja dirka bo čez dva tedna dni v Španiji v Cozarju, kjer je lani Prado ubranil naslov pred Gajserjem.