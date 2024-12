Sprijaznil sem se že, da je motokros v Sloveniji podcenjen

V nadaljevanju preberite:

Slovenija je upravičeno ponosna na svoje športnike, ki iz tedna v teden dosegajo izjemne uspehe. V letu 2024 so nas tako razvajali, da so bili včasih kar malce prezrti dosežki nekaterih, ki so prav tako blesteli, a niso prišli povsem na vrh. Ko si petkratni svetovni prvak, ti drugo mesto ne pomeni prav veliko, čeprav je še vedno vrhunski rezultat. To je pač prekletstvo šampionov, kakršen je Tim Gajser, svetovna zvezda v motokrosu.

V tej sezoni je imel vse pod nadzorom, vodil skoraj od začetka do konca, šesto lovoriko, peto v elitnem razredu MXGP, pa mu je preprečila ponesrečena dirka na Kitajskem. Je pa 28-letnik iz Pečk za konec v pokalu narodov v Angliji pokazal, da je najboljši dirkač, na hondi je ugnal vso konkurenco, v žep spravil tudi ameriške in avstralske profesionalce in Sloveniji privozil zgodovinsko sedmo mesto.

Kaj je v intervjuju za Delo povedal Tiga243? Kako je ocenil sezono, kaj pričakuje od nove? Si še želi v ZDA? Kaj je počel po koncu sezone, kako je zadovoljen z novo hondo? Zakaj ga ni bilo na prireditvi Športnik leta? Kaj najraje počne, kadar ni na motorju? Kaj je novega v zasebnem življenju? Kje sta bila s Špelo na počitnicah ...