Fury pozitiven, dvoboj preložen

Tyson Fury se je okužil s koronavirusom. FOTO: Steve Marcus/ Reuters

Britanski boksarski zvezdnikje bil na zadnjem testiranju na novi koronavirus pozitiven, zaradi česar so morali dvoboj z Američanomprestaviti na 9. oktober. Sprva bi se morala borca v ringu pomeriti 24. julija v Las Vegasu.Prizorišče dvoboja ostaja nespremenjeno, so promotorji iz obeh taborov sporočili v izjavi za javnost. Fury, ki se lahko pohvali s 30 zmagami in enim neodločenim izidom (ravno proti Wilderju), je februarja lani Američana že premagal po nokavtu v sedmi rundi in mu vzel pas po verziji WBC. Wilder je v karieri zbral 42 zmag ob enem neodločenem izidu in enem porazu, obakrat mu je zmago preprečil prav Fury.»Ničesar si nisem želel bolj, kot da premagam Wilderja 24. julija. Zdaj bo moral očitno še nekoliko počakati, da ga pretepem,« je v prepoznavno samozavestnem slogu dejal Fury. Fury se je sicer želel letos pomeriti z rojakomza združitev vseh pasov v verzijah IBF, WBA, WBC in WBO, a do obračuna še ne bo prišlo, saj je Wilder aktiviral klavzulo v pogodbi za tretji spopad s Furyjem.Meseca maja je neodvisna komisija, ki je v ZDA preiskala pogodbi o dvobojih obeh tekmovalcev, Furyju naložila, da mora pred obračunom z Joshuo še tretjič boksati z Wilderjem.