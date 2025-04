Gledalcem zaledenela kri, srhljivko gledali še pred začetkom tekme (VIDEO)

V ragbiju so navijači vajeni grobosti, poškodbe so sestavni del moške igre, kljub temu pa si 33.000 gledalcev v Toulousu ni mislilo, da jim bo raven adrenalina poskočila v višave že pred tekmo med domačim moštvom in ekipo Sale Sharks v pokalu prvakov.

Zaledenela jim je kri in zadrževali so dih, potem ko je eden od treh padalcev, ki naj bi na igrišče dostavili žogo, napačno ocenil veter in se zataknil na strehi stadiona ter se oprijemal kosa padala visoko nad tribunami.

Del teh so morali izprazniti, da ne bi padel na katerega od gledalcev, pod njega so namestili tudi napihljivo zaščito, dokler niso prišli gasilci in ga s hidravličnim dvigalom rešili ter si prislužili gromek aplavz, navijači pa so spontano začeli peti Marsejezo, francosko himno.

Tekma se je začela s 40 minutami zamude, Toulouse pa je upravičil vlogo favorita proti angleškemu tekmecu.

Izkazalo se je, da je srečo v nesreči imel vojaški padalec Trouille Yannick. »Videl sem vse, kar se je dogajalo pod mano. Ostal sem miren, nisem se bal, da bo platno popustilo, saj sem se prepričal, da je dobro pritrjeno. Zahvaljujem se vsem, ki so pomagali in me bodrili,« je povedal nepričakovani junak.