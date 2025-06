Belac med finalistkami majorja, Babnik 13. v evropski seriji

Ana Belac je bila edina slovenska golfistka na tretjem majorju sezone, prvenstvu KPMG na zelenicah v Friscu v Teksasu z nagradnim skladom 10,4 milijona evrov. Osemindvajsetletna Belac je štiridnevni turnir na zahtevnih zelenicah v zvezni državi Teksas končala s 17 udarci nad parom, potem ko je ujela rez in bila s +2 v boljšem položaju po dveh dneh tekmovanja.

Ana Belac je na turnirju elitne serije LPGA zasedla 69. mesto. FOTO: Sam Hodde/AFP

V soboto je odigrala devet udarcev nad parom, v nedeljo pa šest in končala pri repu v rez uvrščenih 78 golfistk. Med njimi se je najbolj izkazala Avstralka Minjee Lee, ki je po štirih dneh ohranila prednost pred tekmicami in se veselila tretjega naslova na največjih golfskih turnirjih po slavjih na prvenstvu Evian 2021 in OP ZDA 2022.

Avstralka Minjee Lee je zmagala na tretjem majorju v svoji karieri. FOTO: Alex Slitz/AFP

Devetindvajsetletnica je zabeležila štiri udarce pod parom in bila le ena od treh golfistk z izidom boljšim od para igrišča, ki je pri 72 udarcih za 18 lukenj. Drugo mesto sta si razdelili Američanka Auston Kim in Tajka Chanettee Wannasaen z -1. Lee je za zmago prejela 1,56 milijona evrov, Ana Belac je prejela 20.000 evrov.

Minjee Lee je za zmago na majorju v Teksasu prejela 1,56 milijona evrov. FOTO: Alex Slitz/AFP

Naslednji ženski major bo v Franciji na prvenstvu Evian med 10. in 13. julijem, za konec sezone največjih turnirjev pa sledi še peti na odprtem prvenstvu Velike Britanije med 31. julijem in 3. avgustom.

Pia Babnik navdušila v Berounu

Druga slovenska poklicna igralka golfa Pia Babnik ima za sabo uspešen nastop na tridnevnem turnirju evropske serije v češkem Berounu z nagradnim skaldom 300.000 evrov.

Pia Babnik je na turnirju evropske serije na Češkem osvojila 13. mesto. FOTO: Tristan Jones Tristan Jones/Let

Enaindvajsetletna Ljubljančanka je zasedla 13. mesto z 12 udarci pod parom igrišča. Posebej veseli, da je Babnik turnir odigrala zelo konstantno. Prvi dan je ob parih dosegla štiri birdieje (udarec pod parom luknje), drugi dan pet birdiejev in eagle (dva udarca pod parom), tretji dan pa spet štiri birdieje in edini bogey (udarec na parom luknje).

Najboljša je bila Južnoafričanka Casandra Alexander (-17), za nagrado je prejela 45.000 evrov. Drugo mesto sta si delili Španka Luna Sobron Galmes in Angležinja Esme Hamilton (obe -15), ki sta prejeli po 22.500 evrov. Trinajsto mesto Babnikove, ki bo že ta konec tedna igrala na nalsednjem turnirju evropske serije v Nemčiji, je bilo nagrajeno s 5850 evri.