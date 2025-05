Ana Belac odlična v Črni puščavi

Za slovensko golfistko Ano Belac je zelo uspešen konec tedna v ameriški zvezni državi Utah, kjer je tekmovala na turnirju elitne serije LPGA. V letovišču Black Desert v Ivinsu je Portorožanka zasedla 31. mesto, potem ko je v štirih dneh odigrala 10 udarcev pod parom igrišča. S tem rezultatom si je priigrala tudi denarno nagrado 18.800 evrov.

Ana Belac v tej sezoni elitne turneje LPGA kaže velik napredek v svoji igri. FOTO: Sean M. Haffey Getty Images Via Afp

Belac je že prvi dan pokazala stabilnost, potem ko je na 18 luknjah odigrala le udarec nad parom igrišča zaradi enega bogeyja. Drugi dan se je že izkazala s petimi birdieji in spet zgolj z enim bogeyem, kar je zadostovalo za rez in uvrstitev v finalni del turnirja.

Tretji dan je 28-letna Slovenka svojo igro začinila s petimi birdieji, za zaključni dan pa je pripravila pravi vrtiljak, saj je začela z bogeyjem in dvojnim bogeyjem. Sledila je preudarna igra z dvema birdiejema, nato spodrsljaj z dvojnim bogeyjem, na katerega je že na naslednji luknji našla odgovor z eaglom (dva udarca pod parom luknje). Do konca je dosegla še tri birdieje in tako potrdila vzpon forme v tej sezoni.

Zmagala je Južnokorejka Rju He Ran z vodstvom od začetka do konca turnirja. Osvojila je svoj tretji naslov na turneji LPGA in odnesla denarno nagrado v višini 400.000 evrov.

Južnokorejka Rju He Ran je osvojila svoj tretji naslov na turneji LPGA. FOTO: Sean M. Haffey Getty Images Via Afp

Štiriindvajsetletnica iz Seula je s skupnim rezultatom 26 pod parom (262) zmagala s petimi udarci prednosti pred Kitajko Jin Ruoning, ki je v soboto z 62 udarci postavila turnirski rekord, in Nemko Esther Henseleit, ki sta si delili drugo mesto z rezultatom 267. Kitajka Liu Jan je končala na četrtem mestu z 269 udarci, Japonka Rio Takeda pa na petem z 270.