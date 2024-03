Selektor Hren verjame, da Janja v Parizu ne bo sama

V olimpijskem letu je za najboljše slovenske športne plezalce vse podrejeno Parizu 2024, čeprav sezona prinaša veliko tekem svetovnega pokala in tudi evropsko prvenstvo. Na OI je že uvrščena Janja Garnbret, odprte so še ena ženska in dve moški kvoti. V olimpijskih kvalifikacijah v Šanghaju (16.-19. maj) in Budimpešti (20.-23. junij) si bo vstopnice v Pariz zagotovilo po deset fantov in deklet, selektor Gorazd Hren si obeta, da bo imela branilka naslova Garnbretova družbo, kot jo je imela v Mii Krampl v Tokiu, morda tokrat tudi moško.

Za še eno olimpijsko vozovnico v ženski konkurenci v kombinirani disciplini težavnost-balvani so bosta potegovali Vita Lukan in Kramplova. V domačem taboru upajo, da bosta lahko tekmovali Sara Čopar in Lučka Rakovec, ki okrevata po zdravstvenih težavah. Rezerva je Lucija Tarkuš. Pri moških so kandidati za dve olimpijski vozovnici Luka Potočar, Anže Peharc, Zan Lovenjak Sudar in Martin Bergant.

Predsednik skupine Toyota Adria Yosuke Arai in predsednik Planinske zveze Slovenije Jože Rovan ob podpisu sponzorske pogodbe FOTO: Voranc Vogel

Svetovni pokal 2024 se začenja 8. aprila na Kitajskem, konec avgusta bo evropsko prvenstvo v Švici. Janja Garnbret je skupaj s trenerjem Romanom Krajnikom precej selektivno izbrala program tekmovanj. Nastopila bo na uvodnih dveh tekmah na Kitajskem (Keqiao, 8.-10. april, Wuijang, 12.-14. april) ter v Innsbrucku od 25. do 30. junija). Napovedala je tudi udeležbo na domači tekmi v Kopru (6. in 7. september).

Poleg omenjenih reprezentanco sestavljajo še Katja Debevec, Julija Kruder in Lana Skušek ter Lovro Črep, Matic Kotar, Jernej Kruder, Milan Preskar, Timotej Romšak in Gregor Vezonik.

Janja Garnbret bo sezono začela na Kitajskem, pred OI bo nastopila samo še v Innsbrucku. FOTO: Voranc Vogel

»Letos je na koledarju veliko pomembnih tekem in skoraj bi lahko rekel, da je svetovni pokal drugotnega pomena. Vseeno je v našem načrtu in tekem se bomo vedno udeležili z visokimi cilji, a zaradi ostalih pomembnejših tekem ne vedno v najmočnejši postavi. Najvišji in najpomembnejši cilj so olimpijske igre in s tem povezane še olimpijske kvalifikacije, ki bodo maja v Šanghaju in junija v Budimpešti, kjer si želimo izboriti dodaten nastop na olimpijskih igrah in zagotoviti, da Janja v Pariz ne odide sama. Avgusta bo v Švici tudi evropsko prvenstvo, kjer si prav tako želimo pokazati največ,« je letošnjo sezono in cilje predstavil selektor Hren.