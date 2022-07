Hrastničan nočna mora za Nemca

Najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jorgić za nekdanjega prvega igralca sveta, Nemca Tima Bolla, postaja prava nočna mora. Hrastničan niza zmage nad njim, tokrat je bil boljši v osmini finala turnirja WTT Contender v Budimpešti, zmagal je s 3:1 (9, -6, 5, 9.). Jorgić, osmi igralec sveta, je bil v prvem krogu prost, v drugem pa je s 3:0 (10, 7, 11) ugnal Indijca Sharatha Kamala Achanto.

V četrtfinalu se bo meril Švedom Trulsom Moregardhom, aktualnim svetovnim podprvakom in najboljšim evropskim igralcem na svetovni jakostni lestvici, na kateri zaseda peto mesto. Po dolgem času se na turnirju pojavljajo tudi najboljši kitajski igralci, manjka le prvi igralec sveta Fan Zhedong, sta pa zato prva dva nosilca drugi in tretji igralec sveta Ma Long in Liang Jingkun. Oba sta se že uvrstila v četrtfinale.