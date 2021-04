Hrvat najboljši med Slovenci na evropskem prvenstvu

Izolan Rajko Hrvat v lahkem skifu je prinesel najboljšo slovensko uvrstitev na evropskem prvenstvu v veslanju v Vareseju. Zmagal je v malem finalu in pristal na sedmem mestu. Hrvat se je v napeti tekmi za zmago v drugi kakovostni skupini udaril z Belgijcem Nielsom van Zandweghejem. po izenačeni prvi polovici je 34-letni slovenski veslač v drugem delu prevzel vodstvo in zanesljivo dobil tekmo.



Mlada Jaka Čas in Nik Krebs, lani tretja na EP do 23 let, sta bila v malem finalu med dvojci brez krmarja peta in skupno 11. Filip Matej Pfeifer je v finalu D med skifisti zasedel drugo mesto in bil na koncu 20. »Za dvojec in Pfeiferja velja, da je to njihova trenutna realnost. Gre za mlade veslače in v prvi vrsti smo od njih pričakovali borben nastop in nabiranje izkušenj, kar so uresničili, do najboljših pa jim seveda še vedno nekaj manjka. Rajko je danes pokazal, kaj zna in kam sodi. Žal tega veslanja ni bilo v predtekmovanju in repasažu, saj bi se s tremi takšnimi nastopi lahko boril za visoko mesto,« je slovenske nastope ocenil novi veslaški selektor Jan Ilar.

Konec maja v Luzernu boj za Tokio

Sezona se bo čez tri tedne nadaljevala z uvodno tekmo svetovnega pokala v Zagrebu, konec maja pa bo Luzern gostil olimpijske kvalifikacije za igre v Tokiu. Nastop v Zagrebu imajo že zagotovljene iste posadke kot v Vareseju, v strokovnem vodstvu reprezentance pa se trudijo, da bi ekipi priključili še kakšen čoln, a bodo morale posadke to prej potrditi na treningih.

