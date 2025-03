Ilia Malinin in Alysa Liu sta bila najboljša

Ameriški umetnostni drsalec Ilia Malinin je ponoči v Bostonu ubranil naslov svetovnega prvaka. Dvajsetletni domači zvezdnik je bil v finalu brez konkurence in pokazal kar šest četvornih skokov, tudi aksel ter potrdil svoj vzdevek »Quad God«.

Dominacijo Američana v bostonskem TD Gardnu so potrdile tudi končne ocene, saj je za zmago prejel kar 318,56 točk. Drugouvrščeni Kazahstanec Mihail Šajdorov je končal z oceno 287,47 točke in zaostankom več kot 31 točk, bronasti Japonec Juma Kagijama pa z 278,19. Slednja sta zamenjala mesti iz kratkega programa.

Malinin je leto dni pred olimpijskimi igrami Milano-Cortina d'Ampezzo potrdil tudi vlogo prvega favorita za olimpijsko zlato čez slabo leto v Italiji.

Prikupna Alysa Liu je navdušila ameriške navijače. FOTO: Maddie Meyer/Getty Images Via Afp

S tem so znani tudi vsi letošnji svetovni prvaki. V ženski konkurenci je slavila Američanka Alysa Liu (USA) 222,97, med športnimi pari Japonca Riku Miura in Rjyuiči Kihara ter med plesnimi pari Američana Madison Chock in Evan Bates. ZDA so prvič v zgodovini osvojile kar tri zlate kolajne na enem prvenstvu.

Ob Malininu sta navdušila tudi Chock in Bates, ki sta zlato osvojila tretjič zaporedoma. Bron sta osvojila Britanca Lilah Fear in Lewis Gibson ter priplesala prvo britansko kolajno na SP po zlatu Jayne Torvill in Christopherja Deana davnega leta 1984.