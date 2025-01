Svetovna prvaka sta po razpadu Sovjetske zveze novo življenje začela v ZDA

Huda nesreča letala in helikopterja, ki sta v sredo zvečer trčila nad poledenelo reko Potomac in s tem ZDA zavila v črnino, saj so po predvidevanjih umrli vsi udeleženci, označujejo za najhujšo letalsko nesrečo v ZDA po letu 2001. Iz reke Potomac so doslej potegnili vsaj 28 trupel, reševalne akcije pa še potekajo. Na potniškem letalu je bilo sicer 64 ljudi, v helikopterju pa trije vojaki. Vzrok nesreče še vedno ni znan. Preiskovalci ameriškega Nacionalnega odbora za varnost v prometu (NTHSA) so v četrtek novinarjem povedali, da bodo uvodno preiskovalno poročilo pripravili v 30 dneh.

Gre za najhujšo letalsko nesrečo v ZDA po letu 2001, ko je pri newyorškem letališču JFK strmoglavilo letalo American Airlines, pri čemer je umrlo 260 potnikov in članov posadke ter pet ljudi na tleh.

Med potniki na letalu so bili državljani ZDA, Rusije, Nemčije in Filipinov, je povedala senatorka Maria Cantwell.

Na letalu American Airlines je bilo tudi 14 drsalcev in trenerjev. Kot je sporočil Drsalni klub Boston, sta bila med njimi Jinna Han in Spencer Lane, stara komaj 16 let, skupaj s svojimima materama, pra tako v Rusiji rojena trenerja drsanja in nekdanja svetovna prvaka Jevgenija Šiškova in Vadim Naumov. Tudi ruski tiskovni predstavnik Dmitrij Peskov je potrdil, sta bila na krovu plesalca, ki sta leta 1994 osvojila naslov svetovnih prvakov v umetnostnem drsanju parov.

»Drsalci smo skupnoost, ki je zelo povezana. Vsem se nam zdi, kot da smo izgubili del svoje družine,« je po poročanju BBC ob izgubi izjavil Doug Zeghibe, vodja omenjenega drsalnega kluba.

FOTO: Brian Snyder/Reuters

Kdo sta bila drsalca?

Šiškova in Naumov sta bila med številnimi ruskimi drsalci, ki so po razpadu Sovjetske zveze iskali novo življenje kot trenerji v ZDA. FOTO: Brian Snyder/Reuters

Šiškova in Naumov sta naslov svetovnih prvakov osvojila leta 1994 in za las zgrešila olimpijske medalje istega leta na igrah v Lillehamerju, preden sta se preselila v ZDA in začela trenirati generacije mladih drsalcev v Novi Angliji. Bila sta tudi poročen par s 24-letnim sinom, ki je prejšnji teden na ameriškem državnem prvenstvu v Wichiti v Kansasu zasedel četrto mesto. Po njegovem nastopu sta 52-letna Šiškova in njen 55-letni mož še ostala v Wichiti na taboru za nekatere najobetavnejše mlade drsalce v državi.

V Kanadi leta 1996 FOTO: Mike Blake/Reuters

Šiškova in Naumov sta začela drsati skupaj v 80. letih prejšnjega stoletja v Sovjetski zvezi in sta bila dvakratna olimpijca. Zlato odličje na svetovnem prvenstvu v Chibi na Japonskem sta osvojila le dober mesec po tem, ko sta za las zgrešila medaljo na olimpijskih igrah v Lillehamerju leta 1994.

»Bila sta resnično izjemna. Izjemna in prijazna človeka, odlična trenerja, dobra prijatelja in čudovita starša,« sta na facebooku zapisala ameriška drsalca Melissa Gregory in Denis Petuhov, ki sta tekmovala na olimpijskih igrah v Torinu leta 2006 in sta Šiškovo in Naumova poznala skoraj 30 let.

Po razpadu Sovjetske zveze novo življenje v ZDA

Šiškova in Naumov sta bila med številnimi ruskimi drsalci, ki so po razpadu Sovjetske zveze iskali novo življenje kot trenerji v ZDA. Njuna profila na spletni strani Drsalnega kluba Boston navajata, da sta pridobila kvalifikacijo športnih inštruktorjev v Sankt Peterburgu v Rusiji in da sta imela vsak vsaj 20 let trenerskih izkušenj. Trenirala sta tudi v Mednarodnem drsalnem centru Connecticuta.

Prejšnji teden je bil sin Maxim Naumov imenovan v ameriško ekipo za tekmovanje na prvenstvu štirih celin prihodnji mesec v Južni Koreji in kot rezerva za svetovno prvenstvo v Bostonu marca. FOTO: Chris Jones/USA Today Sports, Reuters Con

Eden njunih najboljših učencev je bil prav njun sin, ki je leta 2020 osvojil ameriško mladinsko moško prvenstvo. Prejšnji teden je bil imenovan v ameriško ekipo za tekmovanje na prvenstvu štirih celin prihodnji mesec v Južni Koreji in kot rezerva za svetovno prvenstvo v Bostonu marca.

Ruska drsalna zveza je v četrtek izdala izjavo sožalja: »Ruska zveza za umetnostno drsanje, ruski drsalci, trenerji, sodniki in strokovnjaki so pretreseni in globoko užaloščeni zaradi tragedije, ki se je zgodila v Washingtonu,« je zapisala v izjavi. »Izražamo iskreno sožalje družinam in prijateljem umrlih ter tudi Zvezi za umetnostno drsanje ZDA, ki je v tej letalski nesreči izgubila nadarjene mlade športnike in usposobljene trenerje. Nekateri med njimi so bili naši rojaki in so pomembno prispevali k ruskemu umetnostnemu drsanju.«

Donald Trump FOTO: Carlos Barria/Reuters

Trumpovi namigi o vzrokih nesreče

Ob ugibanjih o tem, kaj je pripeljalo do tragične nesreče, so preiskovalci posvarili pred ugibanji in špekulacijami, potem ko je bil predsednik ZDA Donald Trump na novinarski konferenci med drugim predvsem kritičen do politike vključevanja pretekle vlade. Hkrati je namigoval na krivdo pilota helikopterja in kontrolorja poletov letališča Ronald Reagan.

Trump je kasneje podpisal izvršni ukaz za takojšnjo oceno varnosti prevozov po zraku in ponovno kritiziral politiko vključevanja vlade Joeja Bidna, pri čemer ni pojasnil, ali s tem misli, da so zaposlili napačne kontrolorje ali pilote. Na novinarsko vprašanje, s čim utemeljuje svoje navedbe, je odgovoril, da z zdravo pametjo.

Minister za promet Sean Duffy je novinarjem povedal, da je komunikacija med kontrolnim stolpom in letalom ter helikopterjem potekala normalno. Objavljena komunikacija kaže, da je kontrolor poletov obvestil helikopter, da se približuje letalu, in mu naročil spremembo smeri.

Mediji poročajo tudi, da je z obema zračnima ploviloma komuniciral le en kontrolor poleta, kar pa naj ne bi bilo povsem neobičajno, čeprav je nebo nad Washingtonom zelo zasedeno. Poleg letališča Ronald Reagan je v bližini več vojaških oporišč in tesna srečanja niso redkost.

ZDA se sicer zadnja leta spoprijemajo s pomanjkanjem usposobljenih kontrolorjev poletov, tudi zato ker kongres noče zagotoviti zadostnih sredstev. Zvezna uprava za zračni promet (FAA) trdi, da ji za normalno delo primanjkuje kar 3000 kontrolorjev, je poročala televizija CNN.

Družba American Airlines je sporočila, da je imel pilot njihovega letala okrog šest let izkušenj. Obrambni minister Pete Hegseth pa je novinarjem povedal, da je bila posadka helikopterja, ki je bila na poletu za nočno urjenje, dokaj izkušena.