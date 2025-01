Potniško letalo s 60 potniki nad Washingtonom trčilo v vojaški helikopter

V bližini letališča ameriške prestolnice Washington se je manjše potniško letalo zaletelo z vojaškim helikopterjem. Po nekaterih poročilih je bilo samo v letalu šestdeset ljudi, v helikopterju trije vojaki.

Kamere Kennedyjevega centra višje ob reki Potomac so malo pred pred 21. uro po vzhodnoameriškem času zabeležile eksplozijo po trku, deli reke pa so bili po tednih izjemno hladnega vremena zaledeneli. Po medijskih poročilih so iz nje vendarle potegnili štiri ljudi.

Gasilske ladje preiskujejo območje. FOTO: Al Drago/Afp

Gasilske ladje preiskujejo območje, kansaški senator Roger Marshall pa je na X zapisal, da je letalo družbe American Airlines poletelo iz Wichite. »Prosimo vas, da se nam pridružite pri molitvi za potnike in njihove družine.«

Kot je sporočila predstavnica Bele hiše za tisk Karoline Leavitt, so predsednika Donalda Trumpa obvestili o nesreči. Na letališču Ronalda Reagana so zvečer ustavili vse polete, pristanke preusmerjajo na letališče Baltimore/Washington International Marshall Airport.

Ameriška prestolnica je leta 1982 že doživela hudo nesrečo, ko se je letalo družbe Air Florida zaletelo v enega od mostov čez reko Potomac. Takrat je 87 ljudi umrlo, devet jih je bilo ranjenih. Danes nad reko ne letijo le letala, ki pristajajo na washingtonskem letališču ali vzletajo z njega, ampak številni vojaški helikopterji. Tudi takšni, ki prevažajo najvišje politične osebnosti ZDA.