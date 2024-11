Incident zaznamoval tehtanje, Tyson kot v svojih najbolj divjih časih (VIDEO)

Legendarni ameriški boksar Mike Tyson, ki je bil sredi v osemdesetih in devetdesetih letih prejšnjega stoletja strah in trepet težkokategornikov po vsem svetu, je s svojo telesno pripravljenostjo pri 58 letih presenetil vse po vrsti, na uradnem tehtanju pred težko pričakovanim obračunom z 31 let mlajšim rojakom Jakom Paulom, s katerim se bosta na štadionu AT&T v Arlingtonu udarila danes ponoči, pa ni mogel iz svoje kože.

Mike Tyson je za svojo starost vrhunsko telesno pripravljen. FOTO: Christian Petersen/AFP

Potem ko sta opravila s tehtanjem – Tysonu se je jeziček na tehtnici ustavil pri 105,7 kilograma, Paulu pa pri 99,8 kilograma –, sta se približala drug drugemu, da bi si za fotografe zrla iz oči v oči. Pri tem je »spletni zvezdnik« iz Clevelanda, ki je v svojo korist odločil deset od dosedanjih enajstih dvobojev, stopil na nogo slovitemu tekmecu. »Železni Mike« niti za hip ni odlašal, ampak mu je nemudoma prisolil krepko zaušnico, nakar so ga ljudje iz njegove ekipe obkrožili in odvlekli stran.

Paul se je zatem obrnil proti navzočim gledalcem in zavpil: »Zdaj je postalo osebno, on mora umreti!« Boksarski spektakel na štadionu AT&T v Arlingtonu se bo začel danes ponoči (ob 2. uri po srednjeevropskem času), ogledati pa si ga bo mogoče na Netflixu.