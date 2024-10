Tyson napovedal nokavt v uvodni rundi, dotaknil se je tudi preteklosti (VIDEO)

Čeprav je Mike Tyson 30. junija praznoval že 58. rojstni dan, je prepričan, da mu 31 let mlajši spletni zvezdnik Jake Paul, ki se je že dokazal tudi v boksarskem ringu, ne bo kos. Še več; legendarni Američan ne dvomi, da bo 15. novembra na štadionu AT&T v Arlingtonu po hitrem postopku opravil z gobezdavim rojakom. Za njun dvoboj, ki že nekaj časa dviguje prah, so sicer prireditelji prav včeraj objavili zanimiv predstavitveni spot.

»Če mi ga ne bo treba loviti, lahko pričakujete, da ga bom nokavtiral v uvodni rundi,« je samozavestno napovedal »železni Mike« in v isti sapi pripomnil: »Toda občutek imam, da ga bom moral loviti, saj pričakujem, da bo bežal pred menoj.« Kot je pristavil, zdaj ni več pod takšnim pritiskom, kot je bil med profesionalno kariero, med katero je zbral kar 50 zmag (44 z nokavtom) in doživel šest porazov.

»V svojih uspehih in naslovih svetovnega prvaka sploh nisem mogel uživati. Imel sem tožbe in ločitve. Zdaj se v življenju veliko bolje znajdem, zato znam tudi bolj uživati,« je zaupal Tyson in na vprašanje, kaj ga je premamilo k temu, da si bo spet nataknil boksarske rokavice za dvoboj, odvrnil: »Štadion! Izvrsten občutek bo boksati pred več kot 80.000 gledalci ...«