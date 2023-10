Italijanski šampion: Ljudje pogosto govorijo preveč

Čeprav mu je začela voda že pošteno teči v grlo, je italijanski motociklistični zvezdnik Francesco Bagnaia (Ducati), ki brani lovoriko v razredu motoGP, ohranil mirno kri in spet pokazal zobe. Na včerajšnji veliki nagradi Indonezije je po šampionski predstavi s 13. štartnega položaja oddrvel do izjemno pomembne zmage v boju za naslov svetovnega prvaka.

V skupni razvrstitvi ima zdaj »Pecco« 18 točk naskoka pred najhujšim tekmecem in zmagovalcem sobotne šprinterske preizkušnje, Špancem Jorgejem Martinom (Pramac Ducati), ki je včeraj zdrsnil s proge in odstopil. »Ko sem videl, da je Jorge padel, sem si zelo oddahnil, saj mi ni bilo treba več pritiskati na vso moč. Odtlej sem lahko dirkal malce bolj nadzorovano,« je po šesti letošnji in skupno 17. zmagi med elito priznal Bagnaia, ki sta mu družbo na zmagovalnem odru delala drugouvrščeni Španec Maverick Viñales (Aprilia, + 0,306) in tretjeuvrščeni Francoz Fabio Quartararo (Yamaha, + 0,433).

V skupni razvrstitvi za svetovno prvenstvo ima Francesco Bagnaia 18 točk naskoka. FOTO: Sonny Tumbelaka/AFP

Na slovesni razglasitvi najboljših je Bagnaia prepognil desno uho in se obrnil proti množici. Ko so ga vprašali, kaj je želel s tem povedati, je odgovoril, da ljudje pogosto govorijo preveč. »Včasih je bolje malo počakati, pogledati rezultate in šele potem odpreti usta. Vsaj tako jaz razmišljam,« je odvrnil 26-letni Torinčan.

Naslednji preizkušnji, šprinterska in klasična, bosta že konec tedna na Phillip Islandu.