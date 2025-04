Ni bila prva krivica, ki se je otroku juda zgodila v karieri in življenju

V nadaljevanju preberite:

Čeprav bo Bojan Kosednar čez dobre tri mesece dopolnil že 42 let, še ne razmišlja o odhodu v športni pokoj. Ravno nasprotno; za jutrišnji spektakel Fight Nation Championship (FNC) v stožiški dvorani bo odvrgel borilne rokavice in se z golimi pestmi udaril s Portugalcem Rafaelom Hudsonom Gomesom. »To sem jaz, borbe so moje življenje,« je pogovor začel Kosednar oziroma »Želva«. Preberite si še, kaj je povedal o svojih treningih, pripravljenosti, možnosti za povratni dvoboj z argentinskim Hrvatom Franciscom Albanom Barriom, njunem prvem krvavem obračunu, slovenskih borcih Miranu Fabjanu in Jakobu Nedohu, združenju FNC ...