Možnosti sta le dve: zmaga ali zmaga, misli mu uhajajo tudi proti UFC

V nadaljevanju preberite:

Kakor zatrjujejo prireditelji iz združenja Fight Nation Championship (FNC), vodilne organizacije za mešane borilne športe (MMA) na jugovzhodu Evrope, pripravljajo v soboto zvečer v Stožicah doslej največji tovrstni spektakel na sončni strani Alp. Zagotovilo za vrhunske borbe so zveneča imena, slovenski ljubitelji obračunov v kletki pa bodo še posebej na trnih zaradi domačih asov: ob Bojanu Kosednarju (z golimi pestmi se bo udaril z Brazilcem Alexandrom Ribeirom) in Miranu Fabjanu, ki se bo prav za svoj 40. rojstni dan v glavnem dvoboju večera pomeril s Poljakom Michalom Kito, bo v središču pozornosti tudi Jakob Nedoh.

Koprski mojster mešanih borilnih športov, ki je decembra 2023 zablestel z odmevno zmago na zaključnem turnirju evropske lige profesionalnih borcev (PFL) v Dublinu, se bo po lanskih dveh porazih v ameriški seriji PFL za deveto profesionalno zmago v poltežki kategoriji (do 93 kg) spoprijel z ... Preberite si, kaj je Nedoh povedal o svojem znanem nasprotniku, kaj je napovedal za dvoboj, kako in s kom se je pripravljal zanj, kakšni so njegovi dolgoročni cilji ...