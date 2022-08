Iztok Čop in Denis Žvegelj sta se zapisala v anale slovenskega športa

V nadaljevanju preberite:

Današnji dan pred 30 leti je bil posebej pomemben za mlado državo. Slovenska zastava je namreč prvič v zgodovini olimpijskih iger zaplapolala na odru za zmagovalce, potem ko se je razpletlo sanjsko v tekmi dvojcev brez krmarja na igrah v Barceloni. Bronasta Iztok Čop in Denis Žvegelj sta se namreč 1. avgusta 1992 zapisala v zgodovinski spomin mlade samostojne države kot prva dobitnika olimpijske kolajne.

Dan pozneje se je okitil z bronasto kolajno še drugi blejski čoln – četverec brez krmarja v posadki Sadik Mujkić, Milan Janša, Sašo Mirjanič in Jani Klemenčič. Slovenci v Barceloni so bili navdušeni, med njimi sta bila tudi Delova poročevalca Franci Božič in Oto Giacomelli, rojake v domovini je zajela pr(a)va športna evforija.

Preberite, kaj sta povedala o zgodovinski prvi olimpijski kolajni Iztok Čop in Denis Žvegelj ter kako je videl ta dan Delov poročevalec Oto Giacomelli. Poglejte si tudi fotoreportažo zgodbe o uspehu iz 1. avgusta 1992.