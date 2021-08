Janja Garnbret bo lahko branila zlato tudi v Parizu 2024

»Štirje izbrani športi za OI 2024 bodo igram prinesli pravo ravnovesje«

Športni direktor Mednarodnega olimpijskega komiteja (Mok)je v intervjuju za francosko tiskovno agencijo AFP potrdil, da ni nobene možnosti, da bi bil, ki je letos v Tokiu doživel olimpijski prvenec, tudi včez tri leta del olimpijske družine.V preteklih dneh sta se francoski olimpijski prvak v karateju do 67 kgin francoska ministrica za športtrudila prepričati odgovorne, da bi bil karate tudi na programu prihodnjih poletnih OI, ki bodo letav Franciji, a neuspešno. McConnell je pojasnil, da dodajanje oziroma spreminjanje športov za Pariz ni mogoče že nekaj časa, saj je bil končen seznam določen že pred Tokiem 2020.Že februarja 2019 so organizatorji iger v Parizu predlagali štiri športe po svojem izboru, ki bi jih vključili na seznam, med katerimi pa ni bilo karateja. Izbrali soter, kar je potrdil tudi Mok. To pomeni, da bo imela olimpijska prvakinja v plezanju Janja Garnbret tudi v Parizu možnost opozoriti nase olimpijsko družino. Breakdancing bo v francoski prestolnici doživel olimpijski krst, medtem ko so bili drugi trije prav tako urbani športi že del iger v Tokiu.»Štirje izbrani športi za OI 2024 bodo igram prinesli pravo ravnovesje. V Tokiu so bili ekipni in borilni športi zelo dobro zastopani, bolj urbani športi pa so v primerjavi z bolj tradicionalnimi poskrbeli za drugačno dinamiko,« je prepričan McConnell. Vseeno pa ni izključeno, da se ne bikdaj v prihodnosti zopet vrnil v olimpijsko druščino.