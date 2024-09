Janja Garnbret vabi na spektakel in – sladoled

Olimpijsko vzdušje se še ni povsem poleglo in ponovno ga bomo obudili konec tedna, ko bo Koper tretjič gostil tekmo svetovnega pokala v športnem plezanju. Na travnem igrišču pod steno Plezalnega centra Koper na Bonifiki pričakujejo več tisoč navdušencev, ki bodo pozdravili oba prvaka iz Pariza v težavnostnem plezanju, Britanca Tobyja Robertsa in seveda slovensko športno kraljico Janjo Garnbret. Za slednjo bo to prva tekma po Parizu 2024 in zadnja v tej sezoni.

plezanje Koper

Dvakratna olimpijska šampionka bo prvo ime številčne slovenske ekipe, v kateri bodo še olimpijca Mia Krampl in Luka Potočar ter Sara Čopar, Vita Lukan, Lucija Tarkuš, Jennifer Buckley, Rosa Rekar, Lana Skušek, Katja Debevec, Zala Mlakar Starič, Lana Gorič, Lovro Črep, Martin Bergant, Milan Preskar, Gorazd Jurekovič, Luka Jerman in Samo Golob.

Garnbretova si je po zmagi v Parizu in sprejemih v Ljubljani in v Slovenj Gradcu privoščila daljši počitek, zadnje dni pa skupaj s trenerjem Romanom Krajnikom preživela v Franciji, kjer je plezala v naravni steni. Še vedno pa ji je toplo pri srcu, ko jo spomnimo na podvig v centru Le Bourget.

Pomočnik selektorja Luka Fonda ter tekmovalci Sara Čopar, Rosa Rekar, Janja Garnbret, Luka Potočar in Vita Lukan so bili dobro razpoloženi v Kopru. FOTO: Črt Piksi

»Vedno se je lepo spominjati teh trenutkov. Še vedno podoživljam svoj nastop. Vesela sem, srečna in ponosna, da mi je uspelo, kar mi je: zmagati drugič zapored, kar ni bilo najlažje,« se je smejalo Korošici, ki se na tekmo v Kopru, kjer je lani zmagala, ni posebej pripravljala.

»Odločila sem se iti v Francijo v skalo, ker ne bi dolgo zdržala v dvorani. Hotela sem presekati rutino treningov, hkrati pa ohraniti formo,« je aktivni oddih prijal 25-letnici, ki se veseli novega tekmovalnega izziva: »Energije nimam ravno na pretek. Verjamem pa, da bom v Kopru pokazala dobro predstavo, uživala bom. Navijači mi bodo dali dodatno moč.«

Že v Parizu je imela ogromno podporo, na Obali pa bo zanjo stiskala pesti in zadrževala dih verjetno rekordna množica. »Obetam si pravo olimpijsko vzdušje. Verjamem, da bo prišlo še več ljudi kot v prejšnjih dveh letih, ko jih je bilo zares veliko. Prav je, da skupaj proslavimo, navijamo in se imamo 'fino'. Plezalci znamo pripraviti dober šov. Vesela sem, da bo tudi Toby tukaj. Upam le, da bo vreme zdržalo,« bo Janja spremljala vremensko napoved, ki za konec tedna napoveduje nestabilno vreme z možnimi nevihtami. Samo to bi lahko malce pokvarilo slovenski športni praznik, nekakšno plezalno Planico v malem.

Janja Garnbret je bila zgovorna. FOTO: Črt Piksi

Za naslednjo sezono ali novo olimpijsko obdobje do Los Angelesa 2028 s trenerjem Krajnikom še nista sestavila načrta. »Konec leta bo prišel koledar za novo sezono in se bova na podlagi tega odločila. Lahko samo rečem, da bom najverjetneje šla na svetovno prvenstvo v Seul,« bo Garnbretova želela ubraniti lanska naslova iz Berna (balvani, kombinacija).

Čeprav letos ne bo več tekmovala, bodo počitnice z (njej priljubljenim) ležanjem na plaži še malce počakale. »Tisti pravi zasluženi dopust bo oktobra, novembra. Najprej me čaka še nekaj plezanja v skali. Zdaj sem bila v Franciji, kjer je ena najtežjih smeri v Evropi. Ni mi je uspelo preplezati, zato grem nazaj. Potem še nekaj izzivov po svetu. V naravi je pač veliko lepše kot na Verdu in rada združim prijetno s koristnim,« potrebuje trening za dušo Garnbretova, ki se po domači tekmi vedno rada razvaja: »Koper. Sladoled. Vedno!«