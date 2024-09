Plezalka Sara Čopar na evropskem prvenstvu tik pod vrhom

Slovenska športna plezalka Sara Čopar je na evropskem prvenstvu v Villarsu v Švici osvojila četrto mesto v kombinaciji športnega plezanja balvani in težavnost. Druga slovenska finalistka Lucija Tarkuš je bila šesta. S kombinacijo se končuje prvenstvo stare celine. Na sporedu je le še moški finale z enim Slovencem, Luko Potočarjem.

Za 19-letno Laščanko je uspešno člansko evropsko prvenstvo, v kateri ji je le malo zmanjkalo za kolajno. Čoparjeva je bila s četrtim mesto blizu stopničkam tudi v težavnosti kot samostojni disciplini, v balvanskem plezanju je tekmovanje končala v polfinalu na 11. mestu. Z obema dosežkoma v samostojnih disciplinah si je zagotovila še nastop v super finalu kombinacije. V prvem delu finala kombinacije na balvanih je bila četrta z dvema osvojenima vrhovoma, četrta je bila tudi po težavnosti z višino 40+, kar ji je prineslo 126,3 točke od 200 možnih.

Luka Potočar v akciji. FOTO: Michaela Rehle/Reuters

Druga slovenska finalistka 20-letna plezalka iz Slovenske Bistrice Lucija Tarkuš je osvojila 99 točk od 200 kot šesta od osmih finalistk v kombinaciji. Šesta je bila v težavnosti in balvanih. Naslov prvakinje v kombinaciji je pripadel Italijanki Lauri Rogora (155,6 točke), ki je naslov prvakinje v soboto osvojila tudi v težavnosti. Rogora je bila v današnjem finalu po balvanih peta, odločilno prednost pa si je priborila v težavnosti, ko je skorajda osvojila vrh.

Janje na euru ni bilo

Jevgenija Kazbekova (152,8) iz Ukrajine, druga po balvanih in tretja v težavnosti v finalu kombinacije, je osvojila srebro, kombinacijski bron je šel v roke Francozinje Zelie Avezou (151,8), ki je bila tretja po balvanih in druga v težavnosti. Kazbekova je srebro osvojila tudi v težavnosti kot samostojni disciplini.

Sara Čopar v akciji. FOTO: Ifsc

Najboljša slovenska in svetovna plezalka Janja Garnbret se je že na začetku sezone odločila, da bo evropsko prvenstvo izpustila in se posvetila nastopu na olimpijskih igrah v Parizu, na katerih je uspešno ubranila naslov iz Tokia in še drugič po vrsti osvojila naslov olimpijske prvakinje.

Garnbretova je tako po Parizu predala trojno evropsko krono iz leta 2022, ko je bila v Münchnu najboljša v težavnosti, balvanih in kombinaciji. V Villarsu je Naile Meignan iz Francije osvojila balvanski naslov, Rogora pa se je ovenčala z zlatima kolajnama v težavnosti in kombinaciji.