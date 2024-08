Jennifer Buckley dvakratna svetovna prvakinja, kmalu z Janjo Garnbret v Kopru

Za slovensko športno plezanje, vsaj kar zadeva dekleta, se nam res ni bati. Potem ko sta v soboto Jennifer Buckley (do 18 let) in Rosa Rekar (do 20 let) postali svetovni prvakinji v težavnosti, je Buckleyjeva na Kitajskem naslov najboljše osvojila tudi v balvanskem plezanju.

Le tri dni zatem, ko je slavila v težavnosti, je Buckleyjeva (PK Stena) postala tudi mladinska svetovna prvakinja v balvanskem plezanju v kadetski kategoriji do 18 let. Vodila je že po polfinalu, v finalu pa je edina dosegla vrh vseh štirih balvanskih problemov in si tako v Guiyangu priplezala še balvansko krono.

Na drugo mesto se je uvrstila Japonka Kaho Murakoši z dvema vrhovoma in štirimi cona oprimki, tretja je bila Španka Geila Marcia Martin z vrhom in štirimi conami.

»Ne bi se moglo boljše iziti. To je bil moj glavni letošnji cilj in zelo sem vesela, ker sem ga uresničila. Balvanska runda je bila zelo zabavna. Ves čas sem bila zbrana samo na naslednji balvan, želela sem rešiti vse in uspelo mi je,« je bila presrečna najstnica, ki trenira v Italiji.

Sedemnajstletna Slovenka, hči Irca, ki z družino živi v Švici, spada med najobetavnejše športne plezalke na svetu. Lani je bila kadetska svetovna podprvakinja na balvanih in evropska podprvakinja v težavnosti, konec junija pa je v Innsbrucku uspeh nadgradila z drugim mestom na balvanih na svoji prvi članski tekmi in se na stopničkah pridružila svoji vzornici Janji Garnbret.

Tako Buckleyjeva kot Garnbretova bosta nastopili na tekmi svetovnega pokala prihodnji konec tedna (6. in 7. september) v Kopru. »Zdaj o Kopru še ne razmišljam. Želim uživati v trenutku. Čez nekaj dni pa se bom osredotočila na Koper,« je za Planinsko zvezo Slovenije povedala Jenny.

Brat Jenny Buckley je obetavni telovadec Kevin.