Janja Garnbret z rojaki brez težav v polfinale

Med najboljših 26, ki se bodo v glavnem mestu Indonezije v ponedeljek pomerili v polfinalu, se je uvrstilo vseh pet Slovencev, Janja Garnbret, Mia Krampl in Vita Lukan v ženski ter Luka Potočar in Milan Preskar v moški konkurenci. Za olimpijsko in šestkratno svetovno prvakinjo Janjo Garnbret je nova sezona tekmovalnih presežkov. V Edinburghu na Škotskem je še pred sklepnim dejanjem sezone s sijajnim nizom štirih zmag in dveh drugih mest osvojila naslov zmagovalke seštevka v težavnosti.

To je njena peta skupna zmaga v težavnosti, s skupno desetimi osvojenimi naslovi v končnih seštevkih sezone pa se je izenačila z rekorderko iz Francije Sandrine Levet. Kljub temu, da je načrt že uresničila, nastopa tudi Džakarti, kjer bo skušala dodati še češnjo na torti že tako sijajne sezone.

Za zdaj ji gre vse po načrtih. Najboljša slovenska športna plezalka je v današnjih kvalifikacijah osvojila vrhova obeh kvalifikacijskih smeri. Prvo mesto kvalifikacij si deli s Chaehyun Seo iz Južne Koreje, ki je prav tako osvojila dva vrhova. Zelo dobro se je odrezala druga Slovenka Vita Lukan, ki se je uvrstila zgolj za najboljšima za tretji dosežek kvalifikacij z osvojenim vrhom v prvi smeri in višino 45 v drugi. Mia Krampl je bila sedma z višinama 40 in 44+.

Pri moških sta obe kvalifikacijski smeri do vrha splezala predstavnika Japonske Jošijuki Ogata in Satone Jošida. Potočar, ki je trenutno drugi v skupnem seštevku težavnosti, je poskrbel za osmi dosežek kvalifikacij z osvojenim vrhom prve smeri in višino 30+ v drugi. Preskar je z višinama dvakrat 28+ vpisal 21. dosežek kvalifikacij.

Polfinale bo v ponedeljek ob 7.15, finale najboljše osmerice v obeh konkurencah pa se bo začel ob 14.15 po srednjeevropskem času.