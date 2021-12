Judo klub Bežigrad tretjič zaporedoma prvak 1. lige

Bežigrajčani so zabeležili štiri zmage in en poraz, ki pa zanje ni bil usoden. V izenačenem boju za drugo mesto med ekipami Branik Maribor, Impol in Z'dežele Sankaku so bili najboljši Branikovci, tretji pa Impol. Bežigrad je osvojil še tretji zaporedni naslov, potem ko mu je edini poraz prizadejala ekipa Arcon Slovenj Gradec.

»Z nastopom smo zelo zadovoljni, saj smo nastopili s prenovljeno in mlado ekipo kadetov in mladincev, izkušenejši med njimi je le kapetan ekipe Matej Vidmar. Na naslov ekipnih državnih prvakov smo zelo ponosni,« je za spletno stran slovenske zveze povedal Miran Bilič, trener in vodja ekipe.

V boju za drugo mesto so tri ekipe, Branik Maribor, Impol in Z'dežele Sankaku dosegle po tri zmage. Zato so odločili medsebojni dvoboji. Ker pa so bili tudi ti med seboj izenačeni, je o drugem mestu odločalo število posamezno dobljenih dvobojev.

Impol in Branik sta dosegla 18 posamičnih zmag, Z'dežele Sankaku pa 17, zato je ta osvojila četrto mesto. Ker sta bili ekipi Impola in Branika še vedno izenačeni, so štele tehnične točke dvobojev, kje je devet točk več osvojila mariborska ekipa.