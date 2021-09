Judo zveza Slovenije vendarle dobila novega predsednika

Judo zveza Slovenije (JZS) je vendarle dobila novega predsednika. To je Lovrencij Galuf, ki so ga predlagali iz judoističnega kluba Acron Slovenj Gradec.



Galuf je na današnji seji volilne skupščine JZS, ki se ga je v Slovenski Bistrici udeležilo 73 od 74 predstavnikov klubov z volilno pravico, prejel 38 glasov, pet več od dosedanjega prvega moža Darka Mušiča, ki je judoiste uradno vodil od januarja leta 2015. »Vesel sem, da je članstvo prepoznalo prednosti programa moje ekipe. Zahvaljujem se za izkazano zaupanje in prepričan sem, da bomo skupaj s članicami zveze, povezani, izpolnili dane obljube in nadaljevali uspešno zgodbo slovenskega juda,« je ob izvolitvi izjavil 49-letni podjetnik iz Šmarja pri Jelšah, ki je že tretjino svojega življenja na »začasnem delu« v Mariboru.



Kot nova podpredsednika bosta Galufu pomagala Urška Žolnir Jugovar in Borut Marošek, izvršni odbor pa po novem kot člani sestavljajo Simon Mohorovič, Boris Plut, Viktorija Oblak, Natalija Regina, Iztok Jerebic, Aleš Vrbančič, Ernest Tramšek, Mitja Jenuš, Brane Vuzem in Dorjan Rožac.

Preberite še:

Naročite se na e-novice iz športa: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: