Kajakaška zveza kljub pomoči države še ni izplavala iz težav

Za Kajakaško zvezo Slovenije (KZS) je rezultatsko uspešno leto. Po besedah njenega direktorja Andreja Jelenca je manjkala le pika na i, olimpijska kolajna, z vsem drugim pa so več kot zadovoljni. Nekoliko slabše volje pa so zaradi področja financ, še vedno se niso opomogli po poplavah, ki so povsem uničile kajakaški center v Tacnu.

Država jim je sicer namenila 80.000 evrov za njegovo sanacijo, a so pri KZS upali na več, saj je obnova do zdaj stala 300.000 evrov, dodatne stroške pa bo pomenila še prenova struge proge in izgradnja objektov, tu je pomoč obljubilo mesto Ljubljana oziroma njen župan Zoran Janković.

Za evropsko prvenstvo, to je bilo v Tacnu maja, so center za silo usposobili, a zaradi varnosti je nujno treba sanirati progo, sanacija naj bi stala 200.00 evrov in naj bi bi bila končana vsaj do avgustovske tekme svetovnega pokala, ki jo bodo pripravili ob 70. obletnici prvega svetovnega prvenstva na reki Savi.

»Evropsko prvenstvo nam je prineslo minus, ki pa smo ga glede okoliščine pričakovali. Sama prireditev se je pokrila, negativno stanje je posledica obnove,« je na novinarski konferenci dejal Jelenc, vodja programa prireditev in športa za vse Jakob Marušič pa ga je dopolnil: »Ni nam žal, da smo pripravili evropsko prvenstvo. Progo smo morali urediti, prvenstvo pa je reči le pospešilo. Predstavljalo nam je dodaten motiv, da smo pohiteli. Lahko rečem, da je bilo evropsko prvenstvo sreča po nesreči. Res je, da smo trpeli, da še trpimo, a vsaj nekaj imamo.«

Stvari se zaradi raznih administrativnih, pravnih in tudi komunikacijskih težav sicer rešujejo počasi, KZS finančne težave rešuje s krediti, po besedah Jelenca pa vse to ne vpliva na program reprezentančnih selekcij. Te bodo vadile kot so prejšnja leta, pozimi bodo najboljši trenirali tudi v toplih krajih.

»Kraji za priprave bodo tradicionalni. Reunion, Združeni arabski emirati, južna Francija. V Avstralijo pa letos ne bo odšel nihče. Letos je na olimpijski progi oktobra svetovno prvenstvo, dogovorili smo se, da bomo tja odšli kar nekaj časa prej, da bi šli tja dvakrat v letu, bi pa bil prehud zalogaj,« trdi Jelenc.