Kako dobro poznate slovenski in svetovni šport (64.)?

Športni kviz vsako sredo in soboto v Delu

Vrhunski šport premore bogato tradicijo v Sloveniji in svetu. Odpiramo različno zahtevna vprašanja z različnih področij športa. Pravilne odgovore poiščite v sobotni izdaji Dela in na spletni strani Delo.si.



Pravilni odgovori iz prejšnjega kviza (5. 12.):



1. C) 71 m; 2. A) Ferenc Puskas; 3. B) Prašičereji.

A) Vinko Jelovac

B) Pavle Polanec

C) Slobodan Subotić

A) 23

B) 32

C) 38

A) Arsenal

B) Liverpool

C) Leeds United

1. V dneh, ko pri nas ni odmevnih košarkarskih tekem v polnih dvoranah, spomin uhaja na izjemno predstavo, takrat državnega prvaka, v Tivoliju, 6. decembra 1980. Ljubljančani so se veselili zmage po podaljšku s 96:94, med najboljšimi na igrišču je bil(na fotografiji). Kdo pa je prispeval največ točk, natanko 37?2. Pred 20 leti na Pokljuki ni bilo snega, zato so običajno decembrsko tekmo svetovnega pokala v biatlonu prestavili v Anterselvo. Predvsem je bilo zanimivo zasledovanje, v katerem nas je navdušil(na fotografiji) in zelo izboljšal svoje izhodišče iz šprinta, v katerem je bil 48. Za koliko mest je skočil naprej?3. Švedski teniški zvezdnik(na fotografiji) je na včerajšnji dan leta 1985 osvojil svoj prvi turnir za grand slam, potem ko je v melbournskem finalu premagal rojaka. Edberg danes živi v Londonu, je velik ljubitelj angleškega moštva in posebej stiska pesti za eno nogometno moštvo – katero?