Kako dobro poznate slovenski in svetovni šport (68)?

A) Tomba; 13. mesto

B) Girardelli; 7. mesto

C) Furuseth; 10. mesto

A) 12 v serie A, 4 v ligi prvakov

B) 23 v serie A, 7 v ligi prvakov

C) 15 v serie A, 10 v ligi prvakov

A) 57

B) 87

C) 117

Vrhunski šport premore bogato tradicijo v Sloveniji in svetu. Odpiramo različno zahtevna vprašanja z različnih področij športa. Pravilne odgovore poiščite v sredini izdaji Dela in na spletni strani Delo.si.

Rešitve iz prejšnjega kviza (18. 12.):

Rešitve iz prejšnjega kviza (18. 12.):

1. A) tekma moškega slaloma v Kitzbühlu; 2. A) Šarunas Jasikevičius; 3. C) 26.

1. Natančnospravili pod streho tekmi za svetovni pokal v veleslalomu in slalomu. Petkov veleslalom je pripadelsobotni slalomKdo je po tistem predzadnjem koncu tedna leta 1990 vodil v skupnem seštevku svetovnega pokala in katero mesto je zasedala Jugoslavija v pokalu narodov?2. Minuli konec tedna je opozoril naseki je v derbiju italijanskega prvenstva v majici Atalante kar sam opravil z Romo. Toda lani v tem času je bil še boljši. Iličić je bil do 10. marca 2020, ko je v tekmi lige prvakoveden najboljših v Evropi. Koliko golov je dotlej zrežiral v serie A in koliko v ligi prvakov?3. Pred desetimi leti so postaliatletsmučarska tekačicainki si je zagotovila nastop na mundialu v Južni Afriki. Najtesneje je bilo v glasovanju za športnico leta 2009, kjer je drugo mesto zasedla alpska smučarkaKoliko glasov več so športni novinarji namenili Petri Majdič?