Kako je šlo Olimpiji brez Braneta Oblaka?

Športni kviz vsako sredo in soboto v Delu

Dvakrat na teden zgodovinsko odpiramo različne športne teme. Rešitve kviza preverite v sredini izdaji ali na naši spletni strani.

Pravilni odgovori iz prejšnjega kviza (21. 12.):

1. C); vrnila se je na oder po poškodbi; 2. C) Bernd Schuster; 3. C) Grasshopers Zürich