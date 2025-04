Kaotičen trening in nesreče v Suzuki

Nesreča, v katero je bil vpleten avstralski voznik Alpina Jack Doohan, in ogenj, ki je sledil letečim iskram, sta povzročila kaotičen drugi trening formule 1 dirke za svetovno prvenstvo na Japonskem. Doohan je lahko sam izstopil iz svojega dirkalnika, kljub temu pa so ga odpeljali na pregled v bolnišnico ob dirkališču Suzuka.

Najprej je 22-letni novinec v svetovnem prvenstvu v prvem zavoju z veliko hitrostjo pripeljal z dirkališča in z avtom trčil v oviro. Nato so dirkališče preplavile rdeče zastave. »V redu sem,« je rekel Doohan, ki je po nesreči obsedel v dirkalniku, in vprašal: »Kaj se je sploh zgodilo?«

»Po previdnostnih zdravniških pregledih lahko potrdimo, da je Jack dobro,« je pozneje objavila njegova dirkaška ekipa Alpine. »Zdaj trdo delamo, da pripravimo dirkalnik za soboto.«

Žerjav je s steze dvignil Doohanov nevozen dirkalnik. Drugi trening so nadaljevali šele po 23 minutah, dirkači pa so doživeli še tri prekinitve.

Najprej je Fernando Alonso s svojim Aston Martinom zdrsnil na makadam. Nato so sledile rdeče zastave, potem ko je zaradi letečih isker zagorela suha trava na bankini.

Na prvem treningu je bil sicer najboljši vodilni v svetovnem prvenstvu Lando Norris, močno skrajšan drugi trening pa je dobil njegov tekmec pri McLarnu Oscar Piastri. Svetovni prvak Max Verstappen je v Red Bullu končal na osmem mestu.