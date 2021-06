Karioke v vrtiljaku le odnesle celo kožo

Slovenski fantje so grizli, a olimpijski prvak je izvlekel celo kožo. FOTO: FIVB

Briljantni Pajenk

Slovenija : Brazilija 2:3 (15, -22, 19, -13, -12)

Sejmiščna dvorana v Riminiju, brez gledalcev, sodnika: Cespedes (Dominikanska republika), Macias (Mehika).

Slovenija: T. Štern 15, Pajenk 13, Kozamernik 12, Šket, Gasparini, Vinčić, Štalekar, Ž.Štern, Kovačič, Videčnik, Ropret 3, Urnaut 9, Čebulj 16, Možič 2; Brazilija: Rezende 1, Borges, Gil, Wallace 18, Leal 17, Kawalkievicz, Santos 8, Luiz 3, Douglas 11, Reis, Ricardo, Lucarelli 2, Souza 1, Flavio 9.



Sledi Avstralija

Selektor Alberto Giuliani ni zadovoljen, saj so Slovenci tekmo z Brazilci izgubili. FOTO: Conny Kurth/kurth-media

Giuliani ni zadovoljen, Pajenk je

Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je bila v desetem krogu lige narodov v Riminiju na pragu novega presenečenja. Z odlično igro je proti olimpijskim prvakom in svetovnim podprvakom vodila z 2:1 nizih, a vodilna ekipa lige je nato vendarle našla odgovor na slovensko predstavo, prišla do zasuka in zmagala s 3:2 (-15, 22, -19, 13, 12).Izbranci selektorjaso bili v ligi narodov blizu novega presenečenja. Proti olimpijskim prvakom in vodilni ekipi lige so spet pokazali odlično igro, z izjemo četrtega niza bili povsem enakovredni, celo vodili z 2:1, a so se morali na koncu zadovoljiti s točko. Servisi brazilskih odbojkarjev so bili odločilen faktor na poti do preobrata, v četrtem nizu je slovenskemu sprejemu zagodel predvsem, v tie breaku paSlovenska reprezentanca je odigrala prvi niz odigrala za letopise. Brazilci se najbrž ne spomnijo, kdaj jih je katera reprezentanca tako nadigrala in kdaj so v nizu osvojili vsega 15 točk. Slovencem je uspevalo prav vse, kar so se zamislili, še posebno v drugem delu niza. Prvi je bil še izenačen, nato pa se je začela rapsodija slovenske vrste. S servisi so izvajali močan pritisk na tekmečev sprejem, po izidu 12:8 so si s serijo zaporednih točk priigrali prednost, ki jo je bilo nemogoče zapraviti.Po prvem nizu je bilo jasno, da olimpijski prvaki ne morejo biti dolgo tako nemočni. V nadaljevanju so izboljšali sprejem, kar jim je v drugem nizu prineslo tudi rezultat. Slovenci so sicer nadaljevali dobro igro, bili enakovredni, a vendarle naredili kakšno napako preveč, kar je bilo na koncu usodno. Brazilci so si prvo nekoliko večjo prednost priigrali pri izidu 14:11, toda Slovenci so se nato nekajkrat približali na točko. Zadnjič po asuza 21:22. Toda tekmec vendarle ni dopustil več, izkoristil je že prvo zaključno žogo.A kdor je mislil, da Slovenci ne morejo odigrati še enega super niza, se je pošteno zmotil. Tretji je bil spet podoben prvemu, evropski podprvaki so vodili že s 13:5, razpoloženi so bili prav vsi, posebno pa, ki je zbiral ase, bloke in točke iz prvega tempa. Po asuje bilo že 21:12, tekmec se je sicer nekoliko približal, todaje na koncu prevzel odgovornost na svoja pleča, z dvema zaporednima točkama je Sloveniji zagotovil vodstvo z 2:1.Če je bil tretji niz podoben prvemu, je bil četrti drugemu, le da tokrat Slovenci niso imeli nikakršnih možnosti. Brazilci so odlično servirali, predvsem Wallace, ki je poskrbel, da je po izenačenem začetku Brazilija ob drugem tehničnem odmoru vodila s 16:11. Giuliani je nato poskusil tok igre spremeniti z menjavo organizatorja in korektorja, v igro sta za krajši čas vstopilain, toda Južnoameričani se niso zaustavljali. Nadaljevali so z odličnim serviranjem in brez težav prišli do izenačenja na 2:2, z izidom 25:13 so se tekmecem oddolžili za polom v prvem nizu.A Slovencem to volje ni vzelo. Tudi v odločilnem nizu so bili odlični, vodili so z 12:11, po izenačenju na 12:12 pa je na servis prišel Lucarelli, z asom na zadnjo črto je svojo ekipo popeljal v vodstvo, nato pa s servisne črte poslal še dve granati, zaradi katerih slovenski igralci niso mogli pripraviti pravega napada, tako da se je niz končal z izidom 15:12. V 11. krogu se bodo Slovenci v sredo ob 13. uri merili z Avstralci, ki so danes zabeležili prvo zmago, s 3:2 so premagali Iran.»Saj me poznate. Ne morem biti zadovoljen, saj smo izgubili tekmo. Hkrati pa mislim, da smo ustvarjali pritisk na Brazilce, na eno najboljših ekip sveta in zaradi tega sem vesel,« je dejal slovenski selektor Alberto Giuliani. »Mislim, da moramo biti zelo veseli rezultata 2:3, čeprav smo na koncu tekmo izgubili. Vseeno smo osvojili eno točko, ki je lahko zelo pomembna. Z Brazilci smo se nekako menjali v ritmu v nizih. Enega smo osvojili mi, nato enega oni. Tudi na koncu smo bili še izenačeni na 12:12, takrat je bilo vse še nekako odprto. Na koncu so jih kvalitete posameznih igralcev pripeljale do zmage,« je menil Alen Pajenk.Kapetanpa je dodal: »Res škoda za ta poraz, ker smo imeli lepo priložnost, ki je nismo izrabili. Mogoče že pred petim nizom, v katerem so dali tekmeci dva vrhunska servisa in en odličen blok. Vemo, da dva vrhunska servisa lahko spremenita potek petega niza. Samo v zadnji rotaciji nam ni uspela igra za menjavo, prej pa smo jo konstantno izvajali in smo dobro igrali. Škoda morda tudi četrtega in drugega niza, ko bi lahko po seriji točk, ki smo jo prejeli, bolj ostali v igri. Ne glede na to, so v nizih, v katerih so zmagali, Brazilci igrali res na visoki ravni, kar se od njih tudi pričakuje.«