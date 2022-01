Kdo je bil usodna ovira za slovenske rokometaše na OI v Sydneyju?

Športni kviz vsako sredo in soboto v Delu Pravilni odgovori prejšnjega kviza (26. 1.) 1. B) Na obeh tekmah je ostala brez stopničk; 2. C) Samo Gostiša; 3. A) Michael Stich.

1. Letošnje europsko prvenstvo za rokometaše se približuje koncu in rane zaradi neuspeha slovenske reprezentance vse manj skelijo. Na današnji dan leta 2000 pa je dosegla prvi podvig. Na tekmi za 5. mesto na EP na Hrvaškem je po vodstvom selektorja Leopolda Jerasa ugnala gostitelje s 25:24 in se kot prva naša selekcija uvrstila na olimpijske igre. V Sydneyju je zasedla 8. mesto, kdo jo je izločil v četrtfinalu?

A) Španija

B) Švedska

C) Rusija

2. Danes mineva 28 let od smrti avstrijske alpske smučarke Ulrike Maier, ki se je pri 26 letih ponesrečila na smuku v Garmisch-Partenkirchnu. Le dva tedna pred OI v Lillehammerju je pri 105 km/h padla, trčila v količek časomerilne naprave in si zlomila vrat. Na svetovnih prvenstvih je osvojila dve zlati kolajni v superveleslalomu (1989 in 1991), v Saalbachu '91 še srebrno v veleslalomu. Kdo jo je premagala?

A) Pernilla Wiberg

B) Traudl Hächer

C) Eva Twardokens

3. Pred natanko desetimi leti sta Novak Đoković in Rafael Nadal uprizorila nepozaben finale OP Avstralije v tenisu. S 5:7, 6:4, 6:2, 6:7, 7:5 je zmagal Srb po petih urah in 53 minutah igre, kar je najdaljši dvoboj v zgodovini turnirja v Melbournu in najdaljši finale v odprti eri grand slama, ki se je začela leta 1968. Đoković je odigral pet nizov tudi v polfinalu, kdo je bil njegov tekmec?