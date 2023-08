Kdo je po uspešnem ognjenem krstu prvi ugnal Slovenijo na SP 2006?

1. Odštevanje pred začetkom 19. svetovnega prvenstva za košarkarje se bliža koncu. Med čakanjem na sobotno premiero slovenske reprezentance proti Venezueli se melanholično spominjamo njenih prvih stopinj med najboljšimi na zemeljski obli. 19. avgusta 2006 je začinila ognjeni krst na SP s prvo zmago – nad Senegalom s 96:79. Slabše se je končal drugi nastop v Saporu, kdo je ugnal Slovenijo z 80:76?

A) Kitajska

B) Portoriko

C) Italija

2. Ob letošnjih bitkah nogometašev Olimpije za preboj v skupinski del lige prvakov smo se spomnili njihovih večnih tekmecev iz Maribora. Na današnji dan leta 2017 so namreč dobili povratno tekmo 4. predkroga LP s Hapoelom iz Be'er Sheva z 1:0, izločili Izraelce in se tretjič uvrstili med klubsko elito stare celine. V izjemno močni skupini E so bili njihovi tekmeci Liverpool, Sevilla in ...

A) Spartak Moskva

B) Napoli

C) Sporting

3. Pred natanko 19 leti je Vasilij Žbogar dočakal veliki dan na olimpijskih igrah v Atenah. Proslavil je osvojitev bronaste kolajne v razredu laser, prve nasploh za slovensko jadranje na OI. Izolan s takratnim podvigom ni potešil svojega olimpijskega apetita, na igrah v Pekingu 2008 je bil drugi, srebrno odličje je osvojil tudi v Riu 2016, čeprav se je leta 2009 preselil v drugi razred. Kateri?