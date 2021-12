Kdo je v Celju pred 25 leti rešetal mrežo Špancev?

Športni kviz vsako sredo in soboto v Delu

Vrhunski šport premore bogato tradicijo v Sloveniji in svetu. Odpiramo različno zahtevna vprašanja z različnih področij športa. Pravilne odgovore poiščite v sobotni izdaji Dela in na spletni strani Delo.si. Pravilni odgovori iz prejšnjega kviza (18. 12.): 1. A) Blackpool; 2. C) V Lake Louisu; 3. A) Emilio.

1. Košarkarske tekme All Star so v prazničnih dneh privabljale posebno pozornost po vseh krajih košarkarske Slovenije. Med tistimi, ki so bili posebej pod drobnogledom pred 15 leti v Škofji Loki, je bil Saša Dončić, oče sedanjega zvezdnika Luke. Kdo pa je takrat za nastop na tekmi Zahod: Vzhod zbral največ glasov?

A) Sani Bečirovič

B) Ender Arslan

C) Marko Milič



2. Danes mineva 25 let od velike zmage (24:20) celjskih rokometašev pred 4000 navdušenimi gledalci v Golovcu proti španskemu moštvu Caja Cantabria. V domačih vratih je blestel Dejan Perić, kdo je med omenjenimi tremi Celjani dossegel največ golov (6)?

A) Renato Vugrinec

B) Aleš Pajovič

C) Roman Pungartnik







3. Med številnimi posebnimi datumi je v arhivu nogometašev Bayerna v Münchnu zapisan tudi 21. december 1976. Takrat so namreč Franz Beckenbauer in soigralci ugnali Belo Horizonte ter za konec leta osvojili medcelinski pokal. Katera trditev za ta finale ne drži?