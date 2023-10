Kdo je zabil gol slovitemu Liverpoolu?

Športni kviz vsak torek v Delu Pravilni odgovori iz prejšnjega kviza (3. 10.): 1. C) Rusija; 2. C) Črni gori; 3. B) Barcelona.

1. Dvajset let je naokrog od bežigrajskega nogometnega spektakla med Olimpijo in Liverpoolom. Gostovanje slovitega angleškega moštva s številnimi privrženci tudi pri nas je napolnilo tribune do zadnjega kotička, Olimpija pa se je tekmecu pogumno zoperstavila in na domačem igrišču remizirala – 1:1. Za goste je v polno zadel angleški reprezentant Michael Owen, kdo je bil strelec za gostitelje?

A) Tonči Žlogar

B) Mladen Rudonja

C) Jalen Pokorn

2. Pred natanko 30 leti so se jeseniški hokejisti uvrstili na polfinalni turnir tedanjega pokala evropskih prvakov. Na odločilni tekmi so doma ugnali VSV iz Beljaka s 7:2, izjemno predstavo sta prikazala dva jeseniška napadalca – Ildar Rahmatulin je zabil dva gola, kdo pa je trikrat zadel v mrežo?

A) Matjaž Kopitar

B) Marko Smolej

C) Pavel Kadikov

3. Tako kot ponavadi v oktobrskih dneh je bila tudi pred 35 leti ena od kegljaških aren po Evropi prizorišče finalnega turnirja evropskega pokala. Nanj so se uvrstile Celjanke, med njimi je blestela predvsem Marika Kardinar-Nagy..Prekmurko, doma iz Dobrovnika, so pozneje, v letih slovenske samostojnosti, tudi izbrali za športnico leta v Sloveniji – kdaj?