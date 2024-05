Dallas morda do konca končnice brez Maxija Kleberja

Košarkarji Dallasa kljub uvrstitvi v drugi krog končnice nimajo pretiranega razloga za veselje. Na šesti tekmi z LA Clippers, ki so jo zanesljivo dobili, so ostali brez nemškega centra Maxija Kleberja, ki se je izkazal za enega ključnih mož s klopi. Kleber si je spahnil ramo in bo odsoten »precej časa, morda do konca končnice,« kot poroča novinar Athletica Shams Charania.

Kleber se je poškodoval v drugi četrtini, ko je želel prodreti do obroča, Amir Coffey se mu je postavil na pot in Kleber je ob padcu grdo priletel na ramo. Takoj je bilo jasno, da ne gre za nedolžen padec, Nemec je sicer še izvajal prosta meta zaradi prekrška Coffeyja, nato pa je šel v garderobo in se ob parket vrnil z opornico.

Padec nemškega centra je bil zelo boleč. FOTO: Ron Jenkins/AFP

Dodatni pregledi so pokazali, da si je Kleber spahnil ramo, časovnice okrevanja pa pri Dallasu niso razkrili. Za serijo z Oklahomo je skoraj zagotovo izgubljen, kar bo velik udarec za Teksašane, saj je bil prav Kleber z energijo v obrambi in dobrim metom za tri točke nekajkrat jeziček na tehtnici v seriji z LA Clippers, najbolj se je izkazal na peti tekmi, ko je zadel pet trojk.

V njegovi odsotnosti bo še več bremena padlo na ramena Daniela Gafforda in novinca Derecka Livelyja, ki pa oba hitro zaideta v težave z osebnimi napakami, za nameček bosta morala proti Oklahomi pokrivati atletsko in hitro ekipo, ki dobro meče z razdalje, kar je največja težava Dallasovih centrov.