Evropskega poslanca napadel najstnik

Nemški policiji se je danes predal sedemnajstletnik, ki je priznal, da je v petek sodeloval v napadu na nemškega evropskega poslanca iz vrst socialdemokratov (SPD) Matthiasa Eckeja. Politika so napadli štirje neznanci, medtem ko je v Dresdnu lepil plakate za volilno kampanjo. Policija ostalih napadalcev še ni izsledila.

Najstnik se je davi zglasil na policijski postaji v Dresdnu in policistom povedal, da je napadel socialdemokratskega politika, je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa sporočil deželni kriminalistični urad (LKA).

Preiskava je v teku, policija pa si trenutno prizadeva potrditi najstnikove izjave, je povedala tiskovna predstavnica LKA.

Napad na evropskega poslanca Eckeja, ki je nosilec liste SPD za evropske volitve v nemški zvezni deželi Saški, se je zgodil v petek zvečer, ko je v Dresdnu lepil plakate za kampanjo pred evropskimi volitvami. Napadli so ga štirje neznanci. Zaradi hudih poškodb so ga nato odpeljali v bolnišnico, kjer so ga operirali.

Le nekaj minut prej so štirje neznanci napadli in poškodovali tudi člana stranke Zelenih, ki je plakate lepil nedaleč stran od Eckeja.

Zaradi podobnih opisov napadalcev in bližine prizorišč ter časovnice obeh napadov preiskovalci sumijo, da gre v obeh primerih za isto četverico. Policija ostalih treh napadalcev še ni izsledila. Po navedbah prič je verjetno šlo za pripadnike skrajno desničarskih ekstremističnih skupin.

O napadu na dva politika iz vrst Zelenih so poročali tudi iz Essna - poslanca v zveznem parlamentu Kaia Gehringa in podžupana mesta Essen Rolfa Flissa so neznanci napadli v četrtek zvečer med sprehodom po mestnem središču.

Napade na Eckeja in druge člane nemških političnih strank so v soboto ostro obsodili številni politiki v Nemčiji in drugod po Evropi. Med njimi je bil tudi nemški kancler Olaf Scholz iz vrst SPD, ki je izrazil zaskrbljenost zaradi napadov in dejal, da tovrstno nasilje ogroža demokracijo.