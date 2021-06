Kenguruji niso preskočili Slovencev

Slovenija : Avstralija 3:1 (-18, 18, 18, 17)

Sejmiščna dvorana v Riminiju, brez gledalcev, sodnika: Vera (Peru), Collados (Francija).

Slovenija: Pajenk 10, Kozamernik 8, Šket 9, Gasparini 2, Vinčić, Štalekar, Ž. Štern 5, Klobučar, Kovačič, Videčnik, Ropret 2, Urnaut 1, Čebulj 16, Možič 14; Avstralija: Graham 8, Dosanjh 5, Weir, O'Dea 5, Perry, Mote 11, Smith 14, Butler, Senica 4, Taylor 3, Garrett 2, Aubrey, Azeez 3, Greber.

Jutri sledi Iran

Slovenski odbojkarji so se veselili še osme zmage v ligi narodov. FOTO. FIVB

Slovenska odbojkarska reprezentanca je v 11. krogu lige narodov premagala Avstralijo s 3:1 (-18, 18, 18, 17) in zabeležila osmo zmago. Po pričakovanjih je bila boljša od zadnjeuvrščene Avstralije in bo štiri tekme pred koncem vsaj obdržala četrto mesto, ki vodi v polfinale zaključnega turnirja. Slovenci so tokrat potrebovali nekaj časa, da so ujeli pravi ritem. Tekmo so začeli slabo, a selektorje vendarle našel postavo, ki je v nadaljevanju z zanesljivo igro postavila reči na svoje mesto. S tem se je Slovenija Avstralcem oddolžila za poraz 2:3 na svetovnem prvenstvu leta 2018.Giuliani je imel proti zadnjeuvrščeni Avstraliji, ki je šele v desetem krogu zabeležila prvo zmago, s 3:2 je premagala Iran, namen spočiti nekatere igralce, tako so tekmo začelinamestonamestoinnamesto. A začetek je bil katastrofalen, po izidu 5:5 so Avstralci začeli zbirati ase, bloke, Slovencem pa ni uspevalo praktično ničesar, tako da so tekmeci osvojili kar osem zaporednih točk. Giuliani, ki je ob odmorih poskušal svoje igralce dvigniti z ostrimi in glasnimi besedami, je bil prisiljen menjati, v igro sta stopila Ropret in. Pri drugem tehničnem premoru so Avstralci že vodili s 16:7, po njem se je igra evropskih podprvakov izboljšala, a zamujenega se ni dalo več nadomestiti.Na začetku drugega niza je v igro vstopil tudi Čebulj, ob njem je na sprejemalskem mestu zaigral še, ki se je izkazal z dvema zaporednima blokoma za vodstvo 4:3. Očitno je bilo, da so se Slovenci zbudili, ob prvem tehničnem odmoru niza so že vodili z 8:4, z blokom Šketa 10:5, za asompa že 15:6. Dvoma, da bodo izenačili, ni bilo več, niz se je končal z izidom 25:18. Tudi v tretjem nizu so Slovenci hitro prišli do prednosti treh točk (7:4), po dobrem servisu Ropreta pa je Možič vodstvo povišal na +4. Razlika je bila taka tudi ob drugem tehničnem odmoru. Do končnice so se kenguruji nekajkrat približali na dve točki, toda po izidu 19:17 so Slovenci osvojili pet zaporednih točk,jim je z blokom zagotovil zaključno žogo, ki jo je z napadom sam tudi izrabil.Podobno so Giulianijevi izbranci dobili četrti niz, po izenačenem začetku in izidu 7:7 so ob drugem tehničnem odmoru pa asu Pajenka vodili že s 16:8, niz pa zanesljivo pripeljali do konca. V četrtek se bodo Slovenci ob 16. uri merili z Iranci, s tem pa tudi zaključili četrti igralni ciklus. V zadnjem naslednji teden jih čakajo še ZDA, Japonska in Bolgarija.»Resnično je bila tekma težka, sploh s psihičnega vidika. Po včerajšnji tekmi z Brazilijo, na kateri smo se izpraznili tako psihično kot energijsko, nas je danes čakal težak zalogaj. Avstralija ne glede na to, da na turnirju ni zmagala na veliko tekmah, je vedno neugoden tekmec, kar se je pokazalo tudi v prvem nizu. Vedno dajo vse od sebe, borijo se do konca, dihali so nam za ovratnik vse do konca srečanja in zato sem vesel, da smo tudi mi obdržali glave na pravem mestu, zaigrali kot ekipa in pripeljali tekmo do konca na način, na kakršnega smo jo. Osvojili smo tri zelo pomembne točke.Jutri nas čaka Iran, ki je že prikazal dobro odbojko. Moramo se nekoliko odpočiti, dobiti nekaj sveže energije in jutri stopiti na igrišče, kot da je to finale lige narodov. Mislim, da nam bo veliko lažje, če bomo tako vstopili v vsako tekmo, kajti tako bomo na srečanjih dosegli rezultate, ki jih želimo,« je povedal Jan Kozamernik.