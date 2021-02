Ker že dolgo ni boksal, je toliko bolj lačen uspeha

Slovenski boksar Aljaž Venko se bo po skoraj poldrugem letu tekmovalnega premora drevi znova povzpel v ring. Na prireditvi v Ustiju nad Labem, ki jo pripravlja Lukaš Konečny, nekdanji češki klubski kolega ptujskega šampiona Dejana Zavca, bo imel tretji profesionalni dvoboj, prvega po aprilu 2019.



»Po svetovnem prvenstvu septembra predlani v Jekaterinburgu sem se malo zasitil vsega, zaradi česar sem se umaknil od boksa. Ne od športa, saj sem še vedno hodil na treninge in redno tudi tekel. Vzel sem si čas za razmislek, vendar pa se je v meni kmalu spet prebudila želja po borbah,« je razkril 27-letni Konjičan, ki se bo za tretjo profesionalno zmago v srednji kategoriji boril proti Čehu Janu Balogu (16 zmag, 9 s k. o., 1 neodločen izid, 51 porazov).



»Nasprotnikova statistika res ni zastrašujoča, je pa izkušen in povrhu še levičar, zato ga ne gre podcenjevati. Toda verjamem vase, glede na to, da že dolgo nisem boksal, pa sem toliko bolj lačen uspeha,« je dejal Venko, ki je bil konec lanskega novembra na pripravah v Magdeburgu pri klubu Sport Event's Steinforth (SES), za katerega je svoj čas boksal tudi Zavec.



»Tam sem imel odlične treninge, največ pa sem spariral s Tomom Dzemskim (16 zmag, 9 s k. o., brez poraza), sinom trenerja Dirka Dzemskega, ki si je nato decembra priboksal naslov mladinskega svetovnega prvaka v poltežki kategoriji po različici IBF. Kot so mi dali vedeti, so bili zadovoljni z menoj, jaz pa z njimi,« je še povedal Venko.

